Köln. Der Aktienanteil der Sparer soll erhöht werden. Umbau der Anlageprodukte beginnt zur Jahresmitte. Aber Kunden müssen nicht zustimmen.

Von Ralf Arenz, 10.04.2017

Vier Wege führen zur Riester-Rente. Die geförderte Altersvorsorge gibt es bei Versicherungen, Banken, Bausparkassen und Fondsgesellschaften. Marktführer bei Riester-Fonds ist mit einem Anteil von über 50 Prozent Union-Investment. 1,7 Millionen Anleger, die sich für die UniProfiRente entschieden haben, bekommen derzeit Post. Die genossenschaftliche Fondsgesellschaft baut zur Jahresmitte nämlich ihre Riester-Rente um. Ziel sei, den Aktienfondsanteil der Sparer zu erhöhen.

Höhere Ertragschancen durch ein Investment in Aktien – das war wichtigstes Verkaufsargument von Union. Doch Riester-Produkte müssen den Sparern bei Renteneintritt die geleisteten Einzahlungen und die Zulagen garantieren. Und nach einem Kursrückgang am Aktienmarkt im Zuge der Finanzkrise wurden viele Riester-Sparer zu Anlegern am Rentenmarkt. Die Union hatte die Reißleine gezogen und die Depots vieler Anleger umgeschichtet vom weltweit anlegenden Aktienfonds Uniglobal in den UniEuroRenta. Hier blieb das Geld der Sparer.

Abhängig von der Größe des Verlustes und der Zeit bis zur Rente konnten zwar Neuanlagen wieder in den Aktienfonds fließen. Letztlich legt aber jeder Dritte Riester-Sparer bei der Union nur am Rentenmarkt an. Die Erträge dort sind mager. Das Plus beim EuroRenta betrug seit Anfang 2010 nur rund 20 Prozent. Entsprechend sind umgestellte Depots immer noch unter Wasser. Im Minus seien Riester-Sparer, die die Einzahlungen nach der Umschichtung eingestellt hätten, bestätigt ein Union-Sprecher. Der Aktienfonds Uniglobal hat in der Zeit den Anteilswert mehr als verdoppelt und hätte so vorangegangene Verluste der Riester-Sparer kompensieren können.

Ab Juli soll Aktienanteil in den Depots nicht mehr auf null sinken

Ein erstes Mal hat Union-Investment 2015 auf die Niedrigzinsphase reagiert. Falls die Anleger nicht widersprochen haben, fließen ihre Einzahlungen in der Regel in den neuen Fonds Uniglobal Vorsorge. Er legt mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien an. Er darf aber auch in Anleihen investieren oder in guten Börsenzeiten Finanzprodukte nutzen, um den Aktienanteil durch „Käufe auf Kredit“ theoretisch auf 120 Prozent zu erhöhen.

Jetzt erfolge der zweite Schritt, so ein Sprecher. Der Riester-Fondssparplan werde weiter an das Niedrigzinsumfeld angepasst. Wenn nur geringe Renditen am Rentenmarkt erzielt werden können, müssen die Anlagen der Sparer bereits bei geringen Verlusten beim Aktienfonds umgeschichtet werden. Das gilt vor allem bei Sparern mit einem nicht allzu fernen Renteneintritt. Ein stark vereinfachtes Beispiel: Bei Jahresrenditen von einem Prozent am Rentenmarkt dauert es fast zehn Jahre, bis ein Verlust von zehn Prozent am Aktienmarkt ausgeglichen ist. Läge die Rendite bei zwei Prozent, reichten weniger als fünf Jahre.

Ab Juli soll der Aktienanteil in den Depots der Riester-Sparer nicht mehr auf null sinken können. Zehn Prozent der neuen Beiträge fließen auch in fallenden Märkten immer in den Fonds Uniglobal Vorsorge. Steigen die Märkte wieder, fließen neue Einzahlungen komplett in den Mischfonds. Außerdem kann stufenweise vom Renten- in den Mischfonds umgeschichtet werden.

Anleger können der Umstellung widersprechen. Wer einen Aktienanteil von zehn Prozent ablehne, müsse sich aber fragen, ob er überhaupt das richtige Produkt gekauft hat, meint Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW. Eine eindeutige Antwort für alle Kunden, ob sie widersprechen sollten, gebe es nicht. Anleger sollten etwa die Zeit bis zum Renteneintritt beachten. „Ob die Umstellung zu einer höheren Rente führt, kann heute niemand sagen“, so Scherfling. Die Kunden, die die Umstellung 2015 zugelassen haben, sollten die erneute Umstellung zulassen, rät das Portal Finanztip.