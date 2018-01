Krisengespräch der EU mit Deutschland

Brüssel. Deutschland erhofft eine Schonfrist im Kampf gegen die Luftverschmutzung. Ob die EU-Kommission in Brüssel diese Bitte von Umweltministerin Barbara Hendricks akzeptiert, bleibt allerdings nach ihrem Gespräch mit Umweltkommissar Karmenu Vella am Dienstag offen.

Von Detlef Drewes, 30.01.2018

Die Bundesumweltministerin gab sich reumütig. „Natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein müssen“, räumte Barbara Hendricks nach dem Krisengespräch in der Europäischen Kommission ein. Sie war eine von neun Ministern für Umweltfragen, die Kommissar Karmenu Vella am Dienstag einbestellt hatte, um sie unter Druck zu setzen. Neben Deutschland reißen auch Tschechien, Spanien, Frankreich, Italien, Ungarn und Rumänien, die Slowakei sowie Großbritannien in ihren Städten die gesetzten Grenzwerte für Stickoxid. Es gehe um den Schutz der Bürger vor schweren Krankheiten wie Asthma, Lungenkrebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hatte Vella vorab betont. Mehr als 400.000 Europäer jährlich stürben vorzeitig wegen zu schlechter Luft. „Es hat keinen Sinn, den Eltern eines siebenjährigen Kindes mit chronischer Bronchitis zu sagen, dass die Lage sich 2030 bessern werde.“

Bundesregierung würde eine Strafe drohen

Da bisher alle Warnungen wirkungslos verpufft sind, erwägt Brüssel, die betroffenen Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu verklagen. Der Bundesrepublik würde am Ende eines langen Verfahrens eine Strafe drohen, die pro Jahr in die Milliarden gehen könnte. Hendricks wollte das abwehren. „Die Zahl der Kommunen, in denen die Grenzwerte überschritten werden, sind von 90 auf 70 Gefallen“, verteidigte sich die SPD-Politikerin gegen Vorwürfe, zu wenig getan zu haben. Bei weiteren 50 Kommunen lägen die Überschreitungen nur knapp über dem gesetzten Zielwert. Außerdem sei der Mittelwert der gemessenen Stickoxide um fünf Prozent gesunken. Bis 2020 werde die Luftverunreinigung auch in den 20 Städten mit den höchsten Belastungen in die Nähe der Grenzmarken gesenkt werden. Deutschland bitte um Geduld.

Das hat man allerdings in Brüssel schon öfters gehört. Zuletzt vor einem Jahr. Damals hatte die Kommission die Bundesrepublik schon einmal abgemahnt und mit Klage gedroht. In Regierungskreisen befürchtet man, dass die Kommission den Druck aber weiter erhöhen könnte, sodass zum Schluss nur noch Fahrverbote bleiben, um die Feinstaubpartikel aus der Atemluft zu bekommen. Die Bundesregierung will das verhindern. Inzwischen hat Berlin ein Sofortprogramm erlassen. „Das wird die Lage deutlich verbessern“, betonte Hendricks.

Ohne Hilfe der Autobauer geht es nicht

Aber auch sie weiß: Ohne Mithilfe der Autobauer geht das nicht. Die halten sich bislang zurück. Selbst die Ergebnisse des sogenannten Dieselgipfels fielen weitaus bescheidener aus, als die Bundesregierung dies erhofft hatte: Noch sei nicht sicher, ob die geplanten Software-Nachrüstungen bei den Selbstzündern die gewünschten Effekte für die Umwelt brächten, betonten Umweltverbände am Dienstag. Klagt Brüssel nun gegen Deutschland vor dem EuGH? Hendricks: „Ich halte es weiter für möglich.“

Kritik gab es bei dem Gespräch in Brüssel auch an den Tier- und Menschenversuchen, die einige Konzerne in der Vergangenheit hatten durchführen lassen. „Das, was VW wohl führend und zusammen mit anderen Automobilherstellern gemacht hat an Versuchen mit Affen in Mexiko und mit Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, halte ich für verantwortungslos“, sagte die Ministerin.