Ratgeber Onlineshops

Bonn. Viele Onlinehändler verweigern die Annahme einer Rücksendung, wenn sie nicht in der Originalverpackung ankommt. Eine rechtliche Grundlage gibt es dafür nicht.

Von Frank Rintelmann, 24.07.2017

Der Onlinehandel boomt, auch dank Widerrufsrecht. Denn 14 Tage können Kunden das meiste Gekaufte ohne Begründung zurückgeben. Streit gibt es immer wieder um die Frage, ob auch die Originalverpackung mit zurückgeschickt werden muss. Eine Stichprobe der Verbraucherzentrale NRW bei 25 Shops zeigt: Viele Verkäufer missachten die rechtlichen Vorgaben.

So läuft es oft: Die Verpackung vom online bestellten Smartphone, Spielzeug oder Shirt wird aufgerissen und wandert geradewegs in die Mülltonne. „Problematisch ist das rechtlich nicht, selbst wenn die Ware innerhalb von 14 Tagen per Widerruf an den Händler zurückgeht“, teilt die Verbraucherzentrale mit. Denn auch ohne Originalverpackung, so das Gesetz, dürfe der Händler die Rücknahme nicht verweigern.

Stichprobe bei Onlineshops

Doch daran wollen sich einige Internetverkäufer partout nicht halten. Das zeigen sowohl Beschwerden bei der Verbraucherzentrale als auch eine Stichprobe bei 25 Shops. Das Ergebnis: Neun der Kandidaten forderten bei einem Widerruf die Originalverpackung: mal offen, mal unterschwellig. Sieben Shops aus den Branchen Schmuck, Fashion und Möbel schrieben unmissverständlich, dass jede Ware „in ihrer Originalverpackung“ zurückgeschickt werden „muss“ (Babybjörn, Bolia, Charles-Vögele, Footshop, Huamet, Medpets, Schlummersack). Zwei Technikshops drohten mit „Wertersatz“ (Cyberport) bei „Rücksendung ohne Original-Produktverpackung“, mit „Abzügen vom Kaufpreis“ (Notebooksbilliger), wenn die Verpackung verloren gegangen oder beschädigt worden sei.

Viele Händler gewähren längeres Rückgaberecht

„Trotz eindeutiger gesetzlicher Vorgabe ist es auch wegwerffreudigen Verbrauchern anzuraten, tunlichst Verpackungen eine Weile aufzubewahren“, raten die Verbraucherschützer. Denn viele Händler böten freiwillig mehr als das 14-tägige Widerrufsrecht. Sie gewährten ein Rückgaberecht, das oft weit über den gesetzlichen Standard hinausreicht. 17 von 25 Händlern in der Stichprobe machten davon Gebrauch und erweiterten dabei ihre Rückgabefristen von 14 auf meist 30, in Ausnahmefällen auf 90 (Lidl) oder sogar 100 Tage (Zalando).

„Gut die Hälfte (neun) dieser Shops, darunter Otto, Zalando, Bonprix und Tchibo, wollte Retouren allerdings nach der Widerrufszeit nur noch in der Originalverpackung zurücknehmen. Und das ist erlaubt“, teilten die Verbraucherschützer mit.

Paradoxe Verpackungsvorgaben

Für Kunden gelten in diesen Shops paradoxe Verpackungsvorgaben: Innerhalb von 14 Tagen können sie die Waren ohne Originalverpackung zurückschicken. Wer sich länger Zeit nimmt, braucht sie wieder.

Skurrile Regelung bei Sperrgut

Noch skurriler kann es bei der Rücksendung von Sperrgut, wie etwa Matratzen, zugehen. Beispielhaft dafür war laut Verbraucherschützer der Lidl-Shop. Wer dort gedachte, ein Kaltschaummodell retour zu senden, sollte nach der Widerrufszeit die Matratze wieder zusammenpressen: auf die „maximal mögliche Abmessung von 160 cm x 50 cm x 50 cm“ einrollen und als Paket aufgeben.