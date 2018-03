Welthandel in der Krise

US-Stahlproduzenten wie diesen in Pennsylvania will US-Präsident Donald Trump mit den beschlossenen Strafzöllen schützen.

Washington. Der US-Präsident legt im Zollstreit mit der Europäischen Union nach. Er werde Mercedes und BMW mit höheren Abgaben belegen, kündigt er im Wahlkampf in Pennsylvania an.

Von Dirk Hautkapp, 11.03.2018

Für US-Präsident Donald Trump sind Strafzölle auf Stahl und Aluminium mit Blick auf die Europäische Union ein Druckmittel, um generell bestehende Zollschranken neu zu verhandeln.

Bei einem Wahlkampfauftritt zugunsten eines in Pennsylvania zur Wahl stehenden Kandidaten für den Kongress beklagte Trump am Samstagabend, dass die Europäische Union US-Firmen pauschal den Marktzugang versperre. Als Beispiel nannte er landwirtschaftliche Produkte und sagte: „Ich will etwas für die Farmer tun.“

Wenn die „schrecklichen Barrieren und Zölle“ fielen, werde Amerika im Gegenzug seine Zölle fallen lassen, hatte Trump zuvor auf Twitter verkündet. Wenn nicht, werde man Strafzölle auf Autos erheben, die von Europa in die USA exportiert werden.

In seiner Rede am Flughafen von Pittsburgh gab Trump die Verknüpfung auf und ließ durchblicken, dass eine isolierte Bestrafung der Autohersteller die größte Wirkung haben werde. „Wir werden Mercedes Benz mit Zöllen belegen, wir werden BMW mit Zöllen belegen“, drohte er.

Sein von Ökonomen kritisiertes Denken folgt dabei folgender Linie: Die EU erhebt auf jedes Auto, das aus den USA eingeführt wird, zehn Prozent Zoll. Umgekehrt ziehen die Amerikaner für importierte Pkw aus der EU nur 2,5 Prozent ein. Trump hält das Ungleichgewicht, das 1994 in der Gatt-Welthandelsrunde von Uruguay festgelegt wurde, für illegitim.

Eine Änderung dieses Systems würde die deutsche Autowirtschaft extrem treffen. Sie exportierte zuletzt rund eine halbe Million Wagen in die USA. Dagegen produzierten Hersteller wie Mercedes, BMW und Volkswagen in den USA etwa 800 000 Pkw, teilweise für den örtlichen Markt, teils für den Weltmarkt. Indem Trump die unterschiedliche Zollpraxis bei Autos herausgreift und aus amerikanischer Sicht als ungerecht bezeichnet, blendet er aus, dass die Vereinigten Staaten bei anderen Produkten ähnlich verfahren.

Bei Textilien aus der EU schlagen die USA über 30 Prozent Zoll drauf. Gelangen Hosen, Hemden und Kleider umgekehrt aus US-Werken nach Europa liegt der Zoll bei 12 Prozent. Nimmt man alle Güterkategorien zusammen, bewegen sich die Durchschnittszölle in den USA (3,2 %) und in Europa (knapp 4 %) nach Angaben von Wirtschaftsinstituten unter Berücksichtigung von Währungsschwankungen auf ähnlichem Niveau.

Zuvor hatte Trump noch einen anderen „bargaining chip“ (Verhandlungsmasse) ins Spiel gebracht, der von Finanzminister Steven Mnuchin im US-Fernsehen bestätigt wurde. Danach können Länder darauf hoffen, von den verkündeten Strafzöllen von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium ausgenommen zu werden, wenn sie höhere Beiträge in die Nato-Kasse einzahlen. Adressat dieses Angebots ist Trumps Worten nach zu urteilen vor allem Deutschland. Berlin gibt bisher 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus, vereinbart sind innerhalb der Nato zwei Prozent.

Nach Einschätzung von US-Kommentatoren bedeutet Trumps erneute Attacke vor allem gegen deutsche Autobauer, die in den USA viele Tausend Arbeitsplätze geschaffen haben, für die Bemühungen der Europäischen Union um eine Abwendung des Strafzoll-Regimes bei Stahl und Aluminium nichts Gutes. Handelskommissarin Cecilia Malmström und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer waren am Samstag in Brüssel bei einer ersten Gesprächsrunde ergebnislos auseinander gegangen.

Bei seiner an die heiße Phase des Wahlkampfes 2016 erinnernden Rede sorgte Trump für viele weitere Schlagzeilen. Kritik an seiner überraschenden Bereitschaft, sich mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un zu treffen, wies er ab. Etliche seiner Vorgänger hätten völlig versagt, als es um die Einstellung des Atomprogramms des kommunistischen Regimes ging. Jetzt bestehe die Chance zu einem „großartigen Deal“ mit den Nordkoreanern. Trump wörtlich: „Ich glaube, sie wollen Frieden.“

Außerdem forderte er in Anlehnung an die drakonische Politik in Ländern wie Singapur oder Indonesien erstmals öffentlich eine Diskussion über die Einführung der Todesstrafe für Drogenhändler: „Wir sollten da nicht herumspielen. Sie töten unsere Kinder, sie töten unsere Familien.“

Trump beleidigte während einer pauschalen Medienschelte den bekannten TV-Nachrichtenmoderator Chuck Todd vom Sender NBC als „verpennten Hurensohn“. Der afro-amerikanischen Kongress-Abgeordneten Maxine Water attestierte er mehrmals einen „sehr niedrigen Intelligenzquotienten“. Die Demokratin befürwortet ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Der Präsident hingegen denkt bereits an seine Wiederwahl 2020. Den Slogan dazu hat er das Publikum in Pittsburgh bereits wissen lassen: „Lasst Amerika großartig bleiben.“