Kommentar zum Rücktritt des Bahnchefs

30.01.2017 Eine Frage der Ehre – so hat es Rüdiger Grube wohl gesehen. Der Aufsichtsrat wollte ihm eine Verlängerung seiner Amtszeit als Konzernchef um drei Jahre nach langem Lavieren doch nicht gewähren und bot nur zwei – obwohl Grube doch, wie zu hören ist, auf eine in diesen Hierarchiesphären übliche Gehaltserhöhung verzichtete. Er hat das wohl als Affront verstanden, und womöglich hat es im Aufsichtsrat auch nicht an Mitgliedern gemangelt, die es genauso gemeint haben.

Aus der Sicht einfacher Bahnkunden wirken diese eitlen Spielchen um Prestige und Reputation unverständlich. Grube hat den Konzern mit Leidenschaft und Hingabe geführt. Aber dass die Bilanz dazu angetan wäre, dem Mann im Führerstand der Bahn ohne weiteres eine dreijährige Verlängerung zu gewähren, lässt sich keineswegs behaupten. Ja, das Jahresergebnis hat sich verbessert. Aus einem operativen Verlust von 154 Millionen Euro wurden 2016 vor Zinsen und Steuern satte 1,8 Milliarden Euro Betriebsgewinn. Aber es gehört eine Portion allen Fakten trotzenden Frohsinns dazu, von einer „Trendwende“ zu sprechen, wie Grube es tut.

Mit der Pünktlichkeit der Züge geht es langsam bergauf. Dass die Bahn wieder kundenfreundlicher werden will, ist ihr wohl abzunehmen. Die geplante flächendeckende Versorgung der Züge mit Internet ist ein Beispiel dafür. Und dennoch gibt es immense Strukturproblemen: 17,5 Milliarden Euro Schulden. Ausgaben von 55 Milliarden Euro in fünf Jahren für ein überfälliges Modernisierungsprogramm, von denen der Bund nur 35 Milliarden trägt. Die notorischen Schwierigkeiten mit den Logistik-Töchtern Schenker und Ariva, deren geplanter Börsengang gerade geplatzt ist. Die Bahn verliert bei Gütern und Personen Marktanteile an die Straße.

Tatsächlich muss jeder Konzernchef an der seltsamen Struktur des staatlichen Großkonzerns scheitern. Was will die Deutsche Bahn eigentlich sein? Ein „big player“ auf den zusammenwachsenden Weltmärkten der Logistik? Eine solche Beschreibung ist eine große Versuchung für jeden DB-Konzernchef. Doch die Bahn hat zuallererst einen öffentlichen Versorgungsauftrag. Sicherung einer leistungsfähigen Transportinfrastruktur ist nicht irgendein Spartenziel eines von Deutschland aus agierenden Multis, sondern eine Staatsaufgabe. Es gehört zur von der Politik aus Bequemlichkeit gepflegten Lebenslüge der Bahn, dass irgendwie beides gleichzeitig zu erreichen sei. (Norbert Wallet)