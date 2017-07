Firmen müssen längere Befristung begründen

Berlin. Acht Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben zeitlich begrenzte Arbeitsverträge. Was zu beachten ist.

Von Hannes Koch, 03.07.2017

Wer einen neue Arbeitsplatz antritt, wünscht sich wohl meist einen unbefristeten Vertrag. Überwiegend erfüllt sich diese Erwartung. Und doch arbeiten mittlerweile fast acht Prozent der Beschäftigten auf befristeten Stellen.

Prinzipiell existieren im hiesigen Arbeitsrecht zwei Arten von Befristungen. In der ersten Konstellation muss der Arbeitgeber keinen Grund für die zeitliche Begrenzung des Arbeitsverhältnisses angeben. Bei der zweiten Art muss er sehr wohl eine Begründung nennen. Zur „sachgrundlosen Befristung“ heißt es im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), dass Arbeitsverträge bei Neueinstellung ohne Grund bis zu zwei Jahre begrenzt werden dürfen. In dieser Zeit können die Betriebe sie höchstens drei Mal verlängern.

Unter bestimmten Voraussetzungen bieten sich aber zusätzliche Optionen: Schließen Arbeitgeberverband und Gewerkschaft einen entsprechenden Tarifvertrag, ist eine sogenannte sachgrundlose Befristung auch bis zu sechs Jahren zulässig, entschied das Bundesarbeitsgericht im vergangenen Jahr. Bei Wissenschaftlern ist das Gesetz noch lockerer. Ihre Arbeitsverträge können je nach Einzelfall bis zu insgesamt zwölf Jahren immer wieder zeitlich begrenzt werden. Bei Medizinern reicht die Spanne sogar bis zu 15 Jahren.

„Die sachgrundlose Befristung ist klar geregelt und auch einfach zu handhaben“, sagt Michael Henn, der Präsident des Verbands Deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VdAA). Er hält sie in gewissem Rahmen für sinnvoll, weil sich Arbeitgebern damit die Möglichkeit eröffne, neue Mitarbeiter länger in einer Quasi-Probezeit zu beschäftigen. Dies sei immer dann günstig, wenn die Firma nach den ersten sechs Monaten nicht genau wisse, ob sie den Arbeitnehmer behalten wolle oder nicht, so Henn, der als Fachanwalt für Arbeitsrecht in Stuttgart tätig ist.

Bei den sachgrundlosen Befristungen gibt es zwei häufige Streitfälle. Zum einen geht es darum, wie der Begriff „Neueinstellung“ zu definieren ist. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass der betreffende Arbeitnehmer während der vergangenen zwei Jahre nicht im Betrieb angestellt gewesen sein darf, soll er einen rechtsgültig befristeten Vertrag erhalten. Hat er in diesem Zeitraum doch für die Firma gearbeitet, ist die Befristung hinfällig. Eine abweichende Ansicht vertritt Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Dieses versteht unter „Neueinstellung“, dass der Beschäftigte noch nie im Betrieb gearbeitet hat. Diese Interpretation verschafft Arbeitnehmern mehr Möglichkeiten, Befristungen zu beklagen.

Bei den Streitfällen eines zweiten Typs geht es um die Verlängerung der sachgrundlosen Befristung innerhalb des vom Gesetz gestatteten Zeitraumes von zwei Jahren. Wie Henn erläutert, darf ein sachgrundlos befristeter Vertrag nur unter „identischen Bedingungen“ verlängert werden. Wenn der Arbeitgeber beispielsweise den Fehler mache, bei Vertragsverlängerung die Bezahlung zu ändern, könne der Beschäftigte mit guten Erfolgsaussichten klagen.

Die zweite grundsätzliche Art besteht in Befristungen mit Grund. Wie in Paragraf 14 Absatz 1 des TzBfG festgelegt, gilt als ein wesentlicher Befristungsgrund, dass die Tätigkeit bei Abschluss des Vertrages absehbar nur von begrenzter Dauer ist. Gibt es Streit, muss das Unternehmen genau dies belegen. Ein mögliches Argument ist hier beispielsweise die vereinbarte Übergabe eines Gebäudes zu einem festen Termin, für das ein angestellter Architekt zuständig ist. „Für den Arbeitgeber wird es jedoch schwerer, eine Befristung zu begründen, je länger der betreffende Mitarbeiter schon im Unternehmen arbeitet, und je häufiger die Befristung verlängert werden musste“, sagt der Berliner Arbeitsrechtsanwalt Christoph Hildebrandt, der in der Kanzlei Hensche tätig ist. Wenn ein Beschäftigter sechs, sieben oder acht Jahre in der Firma gebraucht wird und die Befristung mehr als zweimal verlängert wurde, kann dies ein Indiz dafür darstellen, dass die Arbeitsnachfrage eben nicht nur vorübergehend, sondern permanent besteht.

Zum Beispiel hat das Bundesarbeitsgericht eine über elf Jahre andauernde befristete Beschäftigung, die dreizehnmal verlängert wurde, als rechtsmissbräuchlich eingestuft. Entscheidet ein Arbeitsgericht gegen die Firma, wird aus dem befristeten ein unbefristeter Vertrag.