Zeitungsbericht

11.04.2019 Berlin/Schönefeld. Eröffnungstermine für den Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld waren in der Vergangenheit immer wieder Schall und Rauch. Droht auch dem aktuellen Datum im Jahr 2020 dieses Schicksal? Ein Pressebericht sieht dafür klare Anzeichen.

Ein interner TÜV-Bericht, der nach Informationen des "Tagesspiegels" weiter zahlreiche Mängel am neuen Hauptstadtflughafen BER auflistet, soll dessen geplante Eröffnung im Herbst 2020 höchst unwahrscheinlich machen.

Die Flughafengesellschaft (FBB) wies die Darstellung zurück und versicherte auf dpa-Anfrage, dass der Airport wie geplant im Oktober 2020 eröffnen werde.

Das Blatt schreibt, inzwischen seien sogar "Rückbaumaßnahmen" im Terminal notwendig, um gravierende Mängel an Sicherheitskabeln des Brandschutzsystems beseitigen zu können. Es bezieht sich auf einen 61 Seiten starken "Statusbericht" des TÜV Rheinland vom 8. März dieses Jahres.

Die Flughafengesellschaft erklärte, "kleinere Rückbaumaßnahmen" bei sicherheitsrelevanten Kabeln dürfe man sich nicht etwa als "Abriss" vorstellen. Vielmehr gehörten sie "zu jeder Baufertigstellung eines komplexen Gebäudes dazu" und seien "kein Problem für den Fertigstellungstermin", heißt es in der Stellungnahme.

Der TÜV-Bericht stellt laut Zeitung noch 11.519 Mängel allein bei den Kabeln für die Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung fest, die nach der gescheiterten Eröffnung 2012 ausgetauscht und erneuert wurden. Das seien fast vier Mal so viele wie bisher von den Verantwortlichen angegeben. Dazu sagte FBB-Sprecher Hannes Stefan Hönemann, dass sich nicht die Anzahl der Mängel geändert habe, sondern die Art der Dokumentation. In den kommenden Wochen werde die Zahl schnell schrumpfen.

Die FBB räumte ein, dass die Brandmeldeanlage nicht termingerecht zum 29. März fertiggestellt war. Inzwischen habe die Firma Bosch die Arbeiten aber weitgehend abgeschlossen. Es werde noch einige Wochen dauern, bis der TÜV diese endgültig geprüft habe und ein Gesamtergebnis feststehe.

Dem Zeitungsbericht zufolge kommt hinzu, dass das Problem der im Terminal verwendeten Plastikdübel bei der Befestigung von Kabeln nicht gelöst sei. So verdichteten sich Hinweise, dass die von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH erhoffte Einzelfallzulassung nicht erteilt werde. Schlimmstenfalls könnten die Dübel so "zu einem K.-o.-Problem" werden. Hönemann konterte, entscheidend sei nicht die Norm, sondern dass die Dübel sicher seien. Das Nachweisverfahren hierzu sei gerade in Arbeit.

Am 8. März habe der TÜV dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft den Status der prüfpflichtigen Anlagen vorgestellt, erinnerte der Sprecher. Die Prüfer hätten "naturgemäß einen kritischen Blick". "Dies deckt sich weitgehend mit unseren eigenen Einschätzungen." Die FBB arbeite hart daran, alle Mängel abzustellen. "Wir werden den Eröffnungstermin im Oktober 2020 sichern, wenn die Baufirmen und Dienstleister ihren Job machen." (dpa)