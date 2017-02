Gehälter in Deutschland

BERLIN. Der Beirat des Finanzministeriums stellt fest, dass Spitzenverdiener im Vergleich stärker zugelegt haben. Ökonomen sehen Handlungsbedarf.

Von Roland Pichler, 01.03.2017

Die Ungleichheit der Arbeitseinkommen hat in Deutschland seit der Wiedervereinigung zugenommen. Das ist der Tenor einer neuen Studie, die der Wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums der Regierung übergeben hat. Deutschland liegt bei der Ungleichverteilung im internationalen Vergleich zwar im Mittelfeld. Noch größer ist die Kluft beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Das deutsche Steuer- und Sozialsystem trage nach Meinung des Beirats dazu bei, das Einkommensgefälle nicht größer werden zu lassen. Dennoch sehen die Ökonomen Handlungsbedarf.

Entscheidend ist aus ihrer Sicht, die Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche zu verbessern. Sie empfehlen auch eine stärkere Besteuerung von Vermögen. Die Wirtschaftswissenschaftler raten aber von der Wiedereinführung der Vermögensteuer ab. Die Erhebung der Steuer sei zu aufwendig. Sinnvoller sei eine stärkere Besteuerung von Erbschaften. Insbesondere betriebliche Vermögen sollten stärker belastet werden.

Der Studie zufolge hat die Ungleichheit beim Vergleich der Haushaltseinkommen seit den 1990er-Jahren zugenommen. Das machen sie am sogenannten Gini-Koeffizienten fest, der ein Gradmesser für die Unterschiede ist. Liegt diese Messzahl nahe bei null, bedeutet das eine geringe Ungleichheit. Je näher sie an eins liegt, umso größer das Gefälle. Gemessen am Haushaltseinkommen ist diese Kennziffer in Deutschland von 1990 bis 2013 von 0,33 auf 0,40 gestiegen – das bedeutet, dass die Ungleichverteilung zugenommen hat.

Die Forscher betonten allerdings, beim Vergleich der Stundenlöhne ergebe sich ein geringerer Anstieg. Im internationalen Vergleich liege Deutschland bei der Ungleichverteilung somit im Mittelfeld. Südkorea, Island und die Schweiz zählen zu den Ländern mit vergleichsweise geringen Einkommensunterschieden. Deutschland liegt auf Platz 14. Die größte Kluft besteht in den USA, Griechenland, Portugal und Irland.

Die Wissenschaftler setzen sich auch mit den Einkommen der Topverdiener auseinander. Die Politik diskutiert gegenwärtig über gesetzliche Maßnahmen zur Begrenzung hoher Managergehälter. Der Beirat stellt fest, dass die Einkommen der obersten zehn Prozent seit den 1980er-Jahren im Vergleich zum Durchschnittseinkommen spürbar gestiegen sind. Noch deutlicher wird dies, wenn der Blick auf die absoluten Spitzenverdiener gelegt wird. Die Spitzeneinkommen der obersten ein Prozent sind in den vergangenen Jahrzehnten zwar nicht stetig gestiegen. Bis Ende der 1980er-Jahre gab es hier Rückgänge.

Die USA und Großbritannien verzeichneten in den vergangenen 30 Jahren jedoch einen starken Anstieg. Das Plus der Topverdiener in Deutschland und Frankreich weist eine geringere Dynamik aus. In Deutschland nehmen die höchsten Einkommen seit 2000 aber merklich zu. Im Gegenzug dazu sind die Einkommen der untersten zehn Prozent zurückgefallen. Der Regierung empfiehlt der Beirat, die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik stärker aufeinander abzustimmen. Häufig komme es gerade bei benachteiligten Gruppen zu einem Verschiebebahnhof.