Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main.

23.11.2017 Frankfurt/Main. Der starke Euro hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weiter belastet. Die über 1,18 US-Dollar stehende Gemeinschaftswährung drückte den Dax wieder unter die seit Wochen umkämpfte Marke von 13 000 Punkten.

Am Ende der ersten Handelsstunde fiel der Leitindex um 0,33 Prozent auf 12971,67 Punkte. Er knüpfte so an seine schwache Vortagesentwicklung an. Der Euro setzte seinen Anstieg nach den Aussagen im Protokoll der US-Notenbank Fed und solider Wirtschaftsdaten aus der Eurozone fort. Während eine Leitzinsanhebung in den USA im Dezember wohl eine ausgemachte Sache sei, habe die Ungewissheit über den weiteren Kurs zugenommen, sagten Analysten. Am Donnerstag muss der Markt außerdem auf Impulse aus New York verzichten: An der Wall Street pausiert der Handel wegen Thanksgiving.

Auf der Unternehmensseite rückte der Industriekonzern Thyssenkrupp mit seinen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr in den Fokus. Beim bereinigten operativen Ergebnis verdienten die Essener mehr als erwartet, einen Kritikpunkt sahen Händler aber im Ausblick, in dem Analysten bereits das obere Ende der Zielspanne erwarten. Die Aktien zeigten sich im frühen Handel schwankend. Zuletzt setzten sich jedoch die Optimisten durch, wie ein Plus von mehr als 1,5 Prozent zeigt.

Auch Analystenkommentare bewegten einmal mehr diverse Aktien. Im MDax mussten Anteilshaber von Salzgitter ein Minus von etwa 1,5 Prozent einstecken. Die Deutsche Bank hatte nach gutem Lauf ihre bisherige Kaufempfehlung für die Papiere aufgegeben. Im TecDax waren Nordex nach einer Kurszielsenkung durch die Experten von HSBC mit fast 3 Prozent Minus das Schlusslicht.

Für Drillisch dagegen ging es an der TecDax-Spitze um mehr als 2 Prozent nach oben. Sie profitierten davon, dass die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs nach der Übernahme durch United Internet ihre Prioritäten neu ordneten. Die Aktien von United Internet gaben dagegen leicht nach. (dpa)