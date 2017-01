Kommentar zur Konjunktur

12.01.2017 Deutschland steht im internationalen Vergleich ausgesprochen gut da. Die Wirtschaft erweist sich als robust, meint unser Autor.

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt Deutschland als der kranke Mann Europas. Die Wirtschaft dümpelte vor sich hin, die Arbeitslosenzahl drohte auf über fünf Millionen anzusteigen und die Reformen scheiterten an Besitzstandswahrern. Mehltau lag im ausklingenden 20. Jahrhundert über dem Land. Das hat sich geändert. Heute steht Deutschland im internationalen Vergleich ausgesprochen gut da. Die Wirtschaft erweist sich als robust.

Ein Blick auf die Daten belegt, dass einiges richtig gemacht wurde. Die Löhne steigen, es gibt so viele Beschäftigte wie noch nie und die öffentlichen Haushalte können sich über Überschüsse freuen. In Umfragen zeigt sich eine Mehrheit der Befragten mit der persönlichen wirtschaftlichen Lage zufrieden. Anders sieht es bei der Frage nach den Aussichten aus. Da herrscht Pessimismus vor. Und unbegründet ist die Skepsis beileibe nicht.

Da ist auf der einen Seite die verworrene Weltlage mit wachsenden Terrorängsten, Krieg und Flüchtlingsdramen. Auf der anderen Seite verändern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Digitalisierung so rasant, dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft nicht dauerhaft zementiert ist. Das verleitet zum Ruf nach Abschottung.

Dabei ist das der falsche Weg. Die Wirtschaft dieses Landes ist stark genug, um sich in diesem Umfeld zu behaupten. Die aktuelle Lage ist ein Beleg dafür. (Wolfgang Mulke)