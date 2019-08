Restaurantkette aus Köln in der Krise

Köln. Der Rücktritt von Vorstandschef Everke schockt die Anleger, die Gewerkschaft sorgt sich um Stellen: Bei Vapiano läuft es nicht rund. Am Mittwoch steht in Köln die Hauptversammlung an.

Von Reinhard Kowalewsky, 20.08.2019

Um weitere knapp acht Prozent ging die Aktie der angeschlagenen Restaurantkette Vapiano am Montag in den Keller. Hauptanlass des Absturzes auf einen neuen Tiefstand war, dass am Sonntag Vorstandschef Cornelius Everke seinen Rücktritt zum Ende des Monats angekündigt hatte, gerade acht Monate nach Antritt des Amtes. Außerdem verunsichert die Anleger, dass Vapiano schon am Freitag bekanntgegeben hatte, dass ein Vertrag zum Verkauf des US-Geschäftes zum Preis von 20 Millionen US-Dollar erst einmal gescheitert ist. „Das ist ein harter Rückschlag“, sagt Annabel Hay-Jahans von der Berenberg Bank. Boris Tomic, Chefredakteur des Fachmagazins „Foodservice“ ergänzt: „Vapiano hat sich vom Vorreiter der Branche zum stark angeschlagenen Krisenkonzern entwickelt. Gerade das zu schnelle Wachstum hat viel zu viel Kapital verschlungen.“

Tatsächlich ist die Lage dramatisch. Bei einem Umsatz von 372 Millionen Euro musste Vapiano 2018 einen Verlust von 101 Millionen Euro hinnehmen. Erst nach langem Gezerre gelang es im Mai, einen Kredit über 30 Millionen Euro von Banken und den Großaktionären verlängert zu bekommen. Für frühestens 2021 werden Gewinne erwartet, der Schuldenberg von 173 Millionen Euro dürfte dieses Jahr noch weiter steigen, erklärt das Unternehmen. „Angesichts dieser Krise sorgen wir uns um die Arbeitsplätze“, sagt Karin Vladimirov, Pressesprecherin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Britin Hall übernimmt kommissarisch

Um Vapiano zu stabilisieren, soll Finanzvorstand Lutz Scharpe am Dienstag dieser Woche den Vertrag um drei Jahre verlängert bekommen. Aufsichtsratschefin Vanessa Hall wird bis mindestens April neue Vorstandschefin. Eventuell wird die 52-jährige Britin den Kölner Konzern sogar langfristig leiten, weil sie große Erfahrung im Management von Restaurantketten hat.

An zwei Schwachpunkten muss das Management aufräumen: Nachdem Vapiano in kurzer Zeit auf rund 230 Restaurants in 33 Staaten gewachsen ist, ist eine Konzentration auf die wichtigen Kernmärkte Frankreich oder Österreich nötig, um weitere Verluste zu vermeiden. „Jetzt wo der US-Verkauf gescheitert ist, wird es noch schwerer, beispielsweise Käufer in Shanghai oder Australien zu finden“, sagt Marktexperte Tomic, „das könnte zu weiteren Verlusten führen, weil es häufig langfristige Verträge gibt.“

Zweitens muss Vapiano den Service besser organisieren und auch deutlich straffen. Schon der scheidende Vorstandschef Everke hatte eingeräumt, es sei viel zu aufwendig, auf der Karte 49 verschiedene Gerichte plus zehn saisonale Gerichte und bis zu elf Pastasorten anzubieten. „Wir müssen zurück zu den Wurzeln, zur klassischen, ehrlichen italienischen Küche“, sagte er. Auch einen asiatischen Salat brauche man nicht, um die Kunden zu ködern.

Dabei spielte auch eine Rolle, dass die Kunden zunehmend genervt reagierten, wenn sie auf ihre Bestellungen oft deutlich länger als erhofft warteten. „Früher war Vapiano mit dem Self-Service teilweise Kult“, sagt Experte Tomic, „jetzt drängen ähnliche Ketten wie L’Osteria mit großem Erfolg nach vorne. Da sind Menü und Preis vergleichbar, aber bedient wird am Tisch.“

Wie tief Vapiano in der Krise steckt, zeigt sich am Börsenkurs: Die Notierung am Montag lag mit vier Euro pro Papier 20 Euro unter dem Wert von vor zwei Jahren nach dem Börsengang. Die Aktie hat also in 24 Monaten rund 84 Prozent des Wertes verloren. Der Börsenwert lieg t bei 111 Millionen Euro, früher waren es rund 600 Millionen Euro. Rund 500 Millionen Euro sind also weg.