Süßigkeiten in Deutschland

Bonn. Immer mehr Hersteller und Handelsketten wollen den süßen Anteil in ihren Produkten senken. Damit reagieren sie auf die politische Debatte. So wollen sie vorgehen.

Zucker steckt in vielen Lebensmitteln. Auch dort, wo man es nicht erwartet. "Die meisten Gemüsesäfte enthalten überraschend viel Zucker, teils bis zu 100 Gramm pro Liter.", schreibt die Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 2/2018) nach einem Test von 20 Säften. Das ist fast so viel wie oder sogar mehr als in manchen Obstsäften. Hohe Werte erreichen auch Tiefkühl-Pizza, Rotkohl aus dem Glas oder Dosenfisch. Neben Süßigkeiten und Limonaden sind verarbeitete Lebensmittel ein Problem. Das ruft auch die Politik auf den Plan.

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert in einem gerade verabschiedeten Positionspapier, der Lebensmittelindustrie Ziele für weniger Zucker, Salz und Fett in Lebensmitteln vorzugeben. Für den Fall, dass Unternehmen nicht freiwillig mitmachen soll es ein Gesetz geben. In anderen europäischen Ländern gebe es bereits Vorgaben für die Lebensmittelproduktion, schreibt die SPD. In Großbritannien habe weniger Salz in industriell produzierten Nahrungsmitteln das Bevölkerungsrisiko für Schlaganfälle und Herzerkrankungen um 40 Prozent reduziert.

Bastian Fassin, Mitinhaber von Katjes und Mitglied des Präsidiums beim Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie mit Hauptsitz in Bonn, lehnt Vorstöße für staatliche Rezepturvorgaben entschieden ab. Die Forderung der SPD-Bundestagsfraktion bedeute eine „Entmündigung“ der Verbraucher und würde die unternehmerische Freiheit stark einschränken. Am Ende drohten „Einheitskeks, Einheitsschokolade und Einheitsbonbons“, was „DDR reloaded“ wäre, sagte Fassin.

Rewe nimmt sich der Zuckerreduktion mit viel Marketing und Kundenbefragungen offensiv an. Der Handelsriese bietet unter dem Motto „Wie viel Zucker brauchst Du noch?“ einen Schokopudding im Viererpack an. Nur ein Becher enthält den normalen Zuckeranteil, bei den anderen Portionen ist der Zuckergehalt um 20, 30 und im vierten Becher sogar um 40 Prozent reduziert. Im Internet können die Verbraucher abstimmen, welche Variante in die Regale kommt.

Das Kölner Unternehmen will in diesem Jahr bei 100 Eigenmarken-Produkten zuckerreduzierte Rezepturen einführen. Damit ist Rewe in guter Gesellschaft. Der Discounter Lidl hat Anfang 2017 angekündigt, den Anteil an Zucker und Salz in den Eigenmarken um je 20 Prozent verringern zu wollen. Damit gibt sich das Unternehmen allerdings bis 2025 Zeit. Auch Edeka und Aldi arbeiten an den Rezepturen ihrer Handelsmarken.

Auch auf Herstellerseite tut sich etwas. Der weltweit größte Lebensmittelkonzern Nestlé will den Zuckergehalt in seinen Produkten in Europa bis zum Jahr 2020 um fünf Prozent reduzieren. In Deutschland habe man bereits den Zuckergehalt seit 2014 um gut sechs Prozent verringert.

Ernährungsexperte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg sieht das Engagement der Firmen mit gemischten Gefühlen. Grundsätzlich sei es zu begrüßen, wenn die Unternehmen versuchten mitzuhelfen, den Zuckerkonsum zu senken. Doch reiche dies nicht aus. Es sei der Gesetzgeber gefordert, meint Valet. Notwendig sei eine klare Ampel-Kennzeichnung bei Lebensmitteln, die auf einen Blick ermögliche, den Zuckergehalt eines Produkts einzuordnen. Schließlich mache auch eine Reduzierung des Zuckergehalts aus einer Kalorienbombe keinen gesunden Snack: „Wenn man in ein hochgezuckertes Müsli 20 Prozent weniger Zucker reintut, wird es nicht viel gesünder.“

Verbraucher können nirgendwo in Europa so preisgünstig Süßwaren kaufen wie in deutschen Geschäften, heißt es beim Internationalen Süßwarenverbandes Sweets Global Network. Das mag damit zusammenhängen, dass für Zucker und Zuckerwaren in Deutschland der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent gilt, während es beispielsweise in Frankreich, Dänemark und Ungarn eine Zuckersteuer gibt.