Ein nicht ganz ernst gemeinter Kommentar

Gerade an Weihanchten ist sensibles Stakeholder-Management Trumpf.

Bonn. Bald sind sie da, die Feiertage. Endlich mal Zeit, die Work-Life-Balance zu adjustieren. Vorausgesetzt, der Büromensch bringt es fertig, sich auf weihnachtlichen Flow einzulassen.

Von Delphine Sachsenröder, 20.12.2017

Proaktives saisonales Handeln und Denken sind gefragt, um die Stakeholder – Partner, Kinder, Oma, Opa – zufriedenzustellen.

Vielleicht kann eine kleine Kostenplausibilisierung der Bescherung das Projekt „Christmas 2017“ einleiten. Aufgepasst: Umstrukturierungen und Sparmaßnahmen sind an dieser Stelle ein ganz sensibles Thema. Auch das Wording sollte vorab geklärt werden („Danke, liebe Schwiegermutter, die Socken sind wirklich wunderschön!“). Dann wird das Fest ganz sicher zu einer Win-Win-Situation.

Disruptive Entwicklungen sind allerdings gerade am Heiligen Abend nie auszuschließen. Wenn sich die Tochter schon nach der Vorspeise in die Disco verabschiedet, sind agile Strategien gefragt. Wie heißt es so schön: Man muss den Customer da abholen, wo er ist. Eine einmalige Sonderzahlung könnte das Commitment des Nachwuchses spontan steigern. Und schon ist die Lage mal wieder gemanaged.

In diesem Sinne: dynamische Weihnachten!