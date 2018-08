Frankfurt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr will das Thema Verspätungen und Flugausfälle schnell in den Griff bekommen. Er macht das schnelle Wachstum dafür verantwortlich und spricht von Wachstumsschmerzen.

Von Mischa Ehrhardt, 28.08.2018

Verspätungen, Flugausfälle, Chaos an den Flughäfen: Dieser Sommer macht massive Probleme am Himmel und auf irdischen Flughäfen sichtbar. Die Lufthansa sucht dafür die Verantwortung auch bei sich selbst. „Die Passagiere erleben einen Sommer, der in Erinnerung bleiben wird, der geprägt ist von Ärgernissen“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Montagabend vor Journalisten. „Es ist unbestritten, dass wir als Lufthansa einen großen Anteil daran haben“.

Das Grundproblem der Branche ist augenscheinlich die enorme Zunahme des Flugverkehrs – die Passagierluftfahrt boomt. Im vergangenen Jahrzehnt, so rechnete Spohr vor, sei der europäische Luftverkehr um 50 Prozent gewachsen. Das treibt Fluglinien und Flughäfen an die Grenzen der Kapazität – oder darüber hinaus. Der Lufthansa-Konzern laufe derzeit auf einem Level von mindestens 110 Prozent. „Wachstum in unserer Branche geht leider offensichtlich nicht ohne riesige Wachstumsschmerzen. Und diese Schmerzen spüren die Kunden.“

Dabei spielt bei der Lufthansa die Integration der Flotte von Air Berlin eine entscheidende Rolle. Air Berlin hatte vor gut einem Jahr Insolvenz anmelden müssen, ein Großteil der Flieger ist bei der Lufthansa gelandet. Und die Übernahme der 77 Flugzeuge samt Crews in die Konzerntochter Eurowings gestaltet sich schwieriger als gedacht. Der Lufthansa-Chef sieht das Unternehmen aber auf gutem Kurs. Ab Oktober sollen für die Integration keine zusätzlichen Kosten mehr anfallen, in naher Zukunft werde man dann auch die Qualität liefern, für die Eurowings stehen will.

Die Bilanz des Sommers jedenfalls – nicht nur bei der Lufthansa – sieht ernüchternd aus: Nach jüngsten Daten des Fluggastrechteportals EUclaim hat sich die Zahl der Flugausfälle in diesem Jahr verdoppelt. In den vergangenen zwei Monaten belief sich die Zahl der Ausfälle demnach auf 6000, im vergangenen Jahr waren es nur 3200. Deswegen hatte sich die Luftfahrtbranche auf ganzseitigen Zeitungsseiten bei den Passagieren für die Probleme entschuldigt. Die Branche kämpft vor allem mit dem Problem des Personalmangels: Bei der Flugsicherung, den Sicherheitskontrollen, bei den Verkehrsdienstleistungen am Boden an den Flughäfen, aber auch bei den Airlines fehlen auf Grund des starken Wachstums Mitarbeiter. 8000 neue Beschäftigte will allein die Lufthansa in diesem Jahr „an Bord holen“.

Ein Gutes jedenfalls hat der Sommer nach Meinung von Carsten Spohr gehabt: Die Branche sei wach geworden. Gefragt sei nun, statt des „blinden“ Wachstums in Europa, ein „qualitatives“ Wachstum. Wie das allerdings genau zu erreichen ist, ist noch nicht ausgemacht. Im Oktober soll sich das ändern. Dann nämlich soll die Branche in Berlin zusammenkommen, um über die zahlreichen Probleme und mögliche Lösungen zu sprechen. „Alle Verantwortlichen, darunter Luftfahrt-Unternehmen und Flughafen-Chefs, sollen an einen Tisch, damit sich eine Situation wie im Sommer 2018 nicht wiederholt“, heißt es im Ministerium des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer.

Dem stimmt Carsten Spohr in Anspielung auf eine Fünf-Sterne-Auszeichnung seines Unternehmens zu. „Zur Zeit ist das, was wir aus Kundensicht bieten, nicht fünf Sterne“, sagte der Lufthansa-Chef. In Zukunft wolle man das aber wieder ändern.