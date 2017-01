Lohngleichheit

Ein langer Kampf: Bereits 1981 gingen Frauen für mehr Lohngerechtigkeit auf die Straße, in diesem Fall in Kassel.

11.01.2017 Berlin. Kabinett beschließt Gesetz zur Lohngerechtigkeit. Künftig sollen Frauen vergleichen können.

Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) will in den Betrieben für einen Sinneswandel sorgen. „Es geht darum, mit einem Tabu zu brechen“, sagte die Ministerin bei der Vorstellung des geplantes Gesetzes zur Lohngerechtigkeit. In den Unternehmen soll über die Entlohnung der Mitarbeiter gesprochen werden. Ziel ist mehr Transparenz. Frauen und Männer sollen nachprüfen könne, ob sie im Betrieb wie Kollegen des anderen Geschlechts entlohnt werden.

Warum handelt die Politik?

In der Regierung war das Vorhaben lange umstritten. In der Union gab es große Vorbehalte, weil das Regelwerk neue bürokratische Belastungen für Betriebe mit sich bringt. Schwesig wollte das Gesetz auf alle Betriebe ausdehnen. Herausgekommen ist ein Kompromiss. Schwesig spricht von einem Kernstück zur Beseitigung der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Bei gleicher Qualifikation und gleichen Merkmalen beträgt der statistisch messbare Entgeltunterschied sieben Prozent.

Welche Betriebe geben Auskunft?

Kern des Gesetzes ist, dass Frauen und Männer vom Betrieb Auskunft verlangen können, ob sie wie Kollegen des anderen Geschlechts bezahlt werden. Dieser Auskunftsanspruch wird für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten eingeführt. Damit bekommen rund 14 Millionen Beschäftigte das Recht, zu erfahren, nach welchen Kriterien ihr Entgelt festgelegt worden ist und wie sie im Verhältnis zu vergleichbaren Tätigkeiten eingruppiert werden. Mitarbeiter in kleineren Betrieben haben diese Möglichkeit nicht. Der Auskunftsanspruch besteht auch im öffentlichen Dienst. Allerdings fallen die Beamten der Länder und der Kommunen nicht unter das Gesetz.

Gibt es Einblicke in Lohnlisten?

Auch künftig wird es nicht so sein, dass Beschäftigten einen Anspruch darauf haben zu erfahren, was bestimmte Kollegen verdienen. Sie sollen aber Auskunft erhalten, wie sie gegenüber einer Vergleichsgruppe eingestuft werden. Ministerin Schwesig erklärte, dass diese Vergleichsgruppe aus datenschutzrechtlichen Gründen aus mindestens sechs Mitarbeitern bestehen muss. Im Beispiel einer weiblichen Angestellten, die sich ungerecht bezahlt fühlt, heißt das: Die Frau verlangt Auskunft über ihre Einstufung. Sie muss dabei die vergleichbaren Tätigkeiten angeben, an denen das Gehalt überprüft werden soll. Gibt es mindestens sechs männliche Mitarbeiter, die eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, muss der Arbeitgeber den Durchschnittslohn der Männer errechnen und der Mitarbeiterin bekannt geben. Natürlich kann auch ein Mann Auskünfte verlangen, der sich gegenüber vergleichbaren Tätigkeiten von Frauen ungerecht bezahlt fühlt.

Wie kommt der Beschäftigte an Informationen?

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Unternehmen, die an Tarifverträge gebunden sind und in denen es einen Betriebsrat gibt, Vorteile genießen. Der Arbeitgeber kann in diesen Fällen auf die betrieblichen Strukturen bauen. Der Auskunftsanspruch wird über den Betriebsrat eingereicht, der vom Arbeitgeber die entsprechenden Unterlagen anfordert. Das hat für die Mitarbeiter den Vorteil, dass sie auf Unterstützung des Betriebsrats zählen können. Auch aus Sicht des Unternehmens ist das der bessere Weg, weil Mitarbeiter nicht einzeln beim Chef vorstellig werden müssen. In Betrieben ohne Tarifvertrag und Betriebsrat wendet sich der Beschäftigte direkt an den Arbeitgeber.

Geht es nur um die Löhne?

Die Arbeitgeber, die das Gesetz trotz einiger Korrekturen für eine bürokratische Belastung halten, hätten den Auskunftsanspruch am liebsten auf den Bruttolohn beschränkt. Schwesig setzte durch, dass zwei Entgeltbestandteile wie etwa Boni oder Dienstwagen einbezogen werden. (ROLAND PICHLER)