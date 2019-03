Eine Anzeigetafel zeigt in der Abflughalle des Flughafens Hannover die Verspätung mehrerer Flüge an.

24.03.2019 Berlin. Man muss nicht gleich vor Gericht ziehen: Streit mit Airlines und anderen Verkehrsunternehmen können kostenlos auch Schlichter lösen. Sie richten sich auf einen heißen Sommer ein.

Verspätungen, Ausfälle, verschollenes Gepäck: Solche Probleme dürften Fluggäste auch in diesem Jahr plagen. Die Branche erwartet einen schwierigen Sommer - und die zuständige Stelle Tausende Beschwerden.

"Es ist damit zu rechnen, dass es auch im Sommerflugplan 2019 wieder zu Unregelmäßigkeiten kommt, die der Schlichtungsstelle viel Arbeit bescheren", sagte Heinz Klewe, der Geschäftsführer der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP), der Deutschen Presse-Agentur. An die Schlichtungsstelle können sich Kunden mit Beschwerden nach Reisen mit Bahn, Bus, Flugzeug oder Schiff wenden.

Im Flugchaos im vergangenen Sommer hatte sich die Beschwerdezahl 2018 auf das Rekordniveau von mehr als 32.000 verdoppelt. Sieben von acht Anträgen kamen von Fluggästen. Die Beschwerdeflut hält an. Im Januar und Februar wandten sich doppelt so viele Fluggäste an die Schlichtungsstelle wie in den Vorjahresmonaten. "Die SÖP erwartet für 2019 ein ähnlich hohes Schlichtungsaufkommen wie im Berichtsjahr 2018", heißt es im Jahresbericht, der der dpa vorliegt.

Im vergangenen Jahr hatten Engpässe bei den Flugsicherungen, Fluglotsenstreiks, lange Wartezeiten bei den Passagierkontrollen und eine Häufung von Unwettern den Luftverkehr durcheinandergewirbelt. Zudem hatten die Airlines Mühe, die Lücke zu füllen, die die insolventen Air Berlin hinterlassen hatte.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft warnte kürzlich, dass auch der Sommer 2019 schwierig werden dürfte. Die Probleme sind auch Thema bei einem "Luftfahrtgipfel" an diesem Donnerstag in Hamburg. Klewe erwartet, dass auch die Folgen zweier Abstürze von Flugzeugen des Typs Boeing 373 Max 8 Schwierigkeiten für Passagiere bringen wird. Denn zahlreiche Länder erließen für Maschinen dieses Typs Flugverbote.

Die SÖP ist von der Bundesregierung als Schlichtungsstelle anerkannt. Im vergangen Jahr konnten über die Stelle 90 Prozent der Streitfälle außergerichtlich beigelegt werden. Rund 370 Verkehrsunternehmen beteiligen sich mittlerweile an dem Schlichtungsverfahren, das sie selbst finanzieren. Zuletzt hatte sich vor zwei Wochen Ryanair angeschlossen. In Zukunft sollen auch Beschwerden bei Pauschalreisen angenommen werden.

Steigende Beschwerdezahlen gehen auch darauf zurück, dass Reisende ihre Rechte besser kennen und auch wissen, wie sie sie durchsetzen. Der Gang zur Schlichtungsstelle ist für die kostenlos. Ihre Ausgleichszahlungen oder Entschädigungen erhalten sie ohne Abzüge. (dpa)