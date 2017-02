02.02.2017 Köln. Die Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz fühlt sich um ihr Vermögen gebracht. Das Gericht aber sei nicht von ihrer Position überzeugt. Nach einer außergerichtlichen Einigung legen fast alle im Prozess beteiligten Parteien den Streit bei - außer der Graf Krockow.

Eigentlich ist nichts gewöhnlich an diesem Prozess vor dem Kölner Landgericht. Es geht um den enormen Schadenersatz von 1,9 Milliarden Euro. Den verlangt eine der einst reichsten Frauen Deutschlands, die Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz. Sie sieht sich um ihr Vermögen gebracht, sodass sie – wie sie in einem Interview angab – beim Discounter einkaufen müsse. Es gibt gleich 14 Beklagte. Darunter ist die Privatbank Sal. Oppenheim, einst größte Privatbank Europas und eine der Adressen für Geldanlagen der Superreichen der Republik, die 2010 von der Deutschen Bank übernommen wurde. Beklagt auch Ex-Bankmanager sowie der Immobilienunternehmer Josef Esch, der Berater von Schickedanz. Statt zügiger Erledigung gibt es ein Nachspiel.

Dabei waren sich die Parteien Ende 2016 einig. Ein Vergleich war geschlossen, wie ein Sprecher Sal. Oppenheims bestätigt hatte. Den Vergleich hatte Stefan Singbartl, der Vorsitzende Richter der 21. Kammer des Gerichts, mehrfach in dem seit Dezember 2012 laufenden Verfahren angeregt. Gleichzeitig hatte er mehrmals in dem Verfahren betont, dass der Sachvortrag der Klägerin das Gericht nicht vollständig überzeugt habe. Auch die Beweisaufnahme habe das Gericht in wesentlichen Fragen nicht von den Positionen Schickedanz' überzeugt.

Schickedanz sieht sich getäuscht sowie nicht ausreichend über Geldanlagen aufgeklärt und so um ihr Vermögen gebracht. Sie hatte Darlehen aufgenommen, um Aktien des Handels- und Touristikkonzerns Karstadt-Quelle, später Arcandor, zu kaufen. Die waren mit der Insolvenz von Arcandor wertlos. Dabei sah sich Schickedanz teils als Strohfrau, die nicht für den Kredit hätte haften sollen.

Gute Karten hatte Schickedanz wohl nur bei geschlossenen Oppenheim-Esch-Fonds zu den neuen Kölner Messehallen und den Rheinhallen, bei denen es um 85 Millionen Euro geht und bei denen sich Schickedanz nicht ausreichend aufgeklärt sah.

Nach der außergerichtlichen Einigung mussten die Prozessparteien den Rechtsstreit für erledigt erklären, damit er vollständig beendet werden kann. Das aber taten nur 13 der 14 Beklagten – Matthias Graf von Krockow gab keine Erledigungserklärung ab. Und so wird ein für Montag angesetzter Verkündigungstermin des Gerichts verschoben – wieder einmal. Stattdesse gibt es jetzt einen Verhandlungstermin am 28. März für den fortzuführenden Rechtsstreit zwischen Schickedanz und Krockow. „Das persönliche Erscheinen der Parteien ist nicht angeordnet“, so eine Gerichtssprecherin. Letztlich muss Richter Singbartl feststellen, ob die Klage erledigt ist oder nicht. (Ralf Arenz)