Berlin. Die Partei hat alle Mühe, sich der Kritik an ihrer Idee eines staatlichen Guthabenkontos für jeden Erwerbstätigen zu erwehren. Unionsparteien und Arbeitgeber zerpflücken das Vorhaben.

Von Birgit Marschall und Eva Quadbeck, 20.07.2017

Es war eine der Neuigkeiten im „Zukunftsplan“ der SPD, den Kanzlerkandidat Martin Schulz am vergangenen Sonntag präsentierte: Die SPD wolle ein persönliches „Chancenkonto“ für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einführen, das mit einem staatlichen Startguthaben ausgestattet werde, sagte der Parteivorsitzende. Das Konto solle jedem Erwerbstätigen neue Chancen für Weiterbildung und Existenzgründungen eröffnen.

Kosten unvorstellbar hoch

Schulz sagte zwar nicht, wie viel der Staat auf diese Konten einzahlen und wie genau sie funktionieren sollten, doch kundige Medienvertreter wussten, dass Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) die Vorarbeiten dafür geleistet hatte. Im Ende 2016 vorgelegten Weißbuch 4.0, in dem sich die Ministerin allerlei Gedanken über die Veränderung der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter gemacht hatte, findet sich die Idee eines „persönlichen Erwerbstätigenkontos“. Hier gibt es auch eine Vorstellung über dessen Höhe: Anfangs solle der Staat 5000 Euro Startkapital bereitstellen, später bis zu 20000. Hochgerechnet auf 44 Millionen Erwerbstätige ergäben sich unvorstellbar hohe Kosten in dreistelliger Milliardenhöhe. Die „Bild“-Zeitung errechnete eine Summe von sogar 800 Milliarden Euro bei 20000 Euro pro Kopf.

"Virtuelles Budget auf einem Konto"

Der politischen Konkurrenz von der Union fiel es daraufhin leicht, die SPD-Pläne als unfinanzierbar zu geißeln. Nahles bemühte sich in dieser Woche, die Dinge wieder gerade zu rücken: Beim Chancenkonto handele es sich nur „um ein virtuelles Budget, also Buchgeld auf einem Konto, welches erst bei Inanspruchnahme durch reales Geld hinterlegt wird“, heißt es in einem Papier des Arbeitsministeriums. Das Guthaben solle die „selbstbestimmte Gestaltung von Übergängen im Erwerbsleben unterstützen“. Kosten würden nur für tatsächliche Weiterbildungen entstehen. Wenn jeder Zehnte davon Gebrauch machen würde – und das sei bereits eine hochgegriffene Zahl – würde eine einmalige Ziehung den Staat 5,1 Milliarden Euro im Jahr kosten, rechnet das Ministerium vor. Dies solle aus dem Steueraufkommen finanziert werden. „Hierfür bietet sich eine Erhöhung der Erbschaftsteuer an“, heißt es. Nahles hatte die Idee des Chancenkontos als Alternative zum von den Linken geforderten bedingungslosen Grundeinkommen vorgestellt. Damit sollten Lohnausfälle bei Weiterbildung, Existenzgründung, Teilzeitphasen oder Auszeiten ausgeglichen werden können.

„Berufsbilder und Anforderungen an Qualifikationen ändern sich, die Beschäftigten brauchen die Möglichkeit, darauf zu reagieren und sich vor Qualifikationsverlust zu schützen“, erklärte Nahles. Die Kritik am „Chancenkonto“ der SPD sei aus der Hüfte geschossen. „Das plakative Zusammenrechnen von Kosten ist völliger Unsinn: Das Chancenkonto bezieht sich auf das gesamte Berufsleben und wird bei Bedarf eingesetzt.“

Arbeitgeber schlagen Alarm

Auf Arbeitgeberseite schrillen die Alarmglocken, auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ist skeptisch. „Hier soll ein neuer Rechtsanspruch auf staatliche Leistungen geschaffen werden, dabei gibt es Förderprogramme für Weiterbildung und Gründungen schon zuhauf“, kritisierte IW-Forscher Hans-Peter Klös. Weiterbildung werde in Zukunft eine größere Rolle spielen, „doch bitte bedarfsorientiert“, so Klös.

Schulz lässt Bedingungen offen

Ein in der SPD-Führung abgestimmtes Konzept, wie es die SPD zu Steuern und Rente vorgelegt hat, gibt es jedoch für das „Chancenkonto“ bislang nicht. Die in Nahles' Weißbuch genannten Zahlen will sich Schulz bisher nicht zu Eigen machen. Wer unter welchen Bedingungen Geld vom Staat abrufen kann, lässt er offen. Ebenso wie die Frage, wie das „Chancenkonto“ mit Plänen der SPD für das sogenannte „Arbeitslosengeld Q“ zusammenpasst, das ebenfalls für Weiterbildung gedacht ist. Es könnte sein, dass Schulz seine Pläne für das Chancenkonto bis zur Wahl konkretisiert. Sollte die SPD an den nächsten Koalitionsverhandlungen beteiligt sein, wird sie sie vermutlich dort einbringen.