Kommentar zu einer Zuckersteuer

Berlin. Nicht alle Verantwortung für Übergewicht bei Kindern und Erwachsenen kann bei der Industrie abgeladen werden, meint unsere Autorin Eva Quadbeck.

Von Eva Quadbeck, 09.10.2018

Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung eine nationale Strategie gegen zu viel Zucker, Salz und Fett in Lebensmitteln versprochen. Bis Ende des Jahres sollte ein gemeinsames Konzept vorliegen. Nun wartet man erst einmal auf ein Konzept der Wirtschaft. Das ist zu wenig. Man fragt ja auch nicht die Frösche, wenn man den Sumpf trocken legen möchte.

Zigarettenpackungen sind inzwischen mit Schockbildern versehen, die zeigen, welche Krankheiten Rauchen auslösen kann. Süßigkeiten und Knabbersachen aller Art kommen weiterhin in poppig bunten Packungen daher. Zutaten und Kalorien-Angaben finden sich in der Regel sehr klein gedruckt auf der Rückseite.

Es geht nicht darum, Kindern grundsätzlich Süßigkeiten vorzuenthalten, gar zu verbieten. Kinder und Eltern müssen aber besser aufgeklärt werden, was sie kaufen und essen – mit klaren Kennzeichnungen und einer offenen Kommunikation über mögliche Folgen eines übermäßigen Konsums von Süßigkeiten und Softdrinks. Nur auf diesem Weg kann man eine Zuckersteuer vermeiden.

Allerdings kann auch nicht alle Verantwortung für Übergewicht bei Kindern und Erwachsenen bei der Industrie abgeladen werden. Es ist nicht nur falsche Ernährung, die Übergewicht erzeugt. Auch Bewegungsmangel in Kombination mit stundenlangem Medien-Konsum sind dafür ursächlich. In erster Linie müssen also die Eltern die Verantwortung übernehmen.