Luftverkehr

Berlin. In Berlin hat der Chef der Billigfluglinie Ryanair, Michael O’Leary, schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung und die Lufthansa erhoben. Das derzeitige Verfahren für eine Übernahme der insolventen Air Berlin sei ein „abgekartetes Spiel“.

Von Jan Drebes, 31.08.2017

In Berlin hat der Chef der Billigfluglinie Ryanair, Michael O’Leary, schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung und die Lufthansa erhoben. Das derzeitige Verfahren für eine Übernahme der insolventen Air Berlin sei ein „abgekartetes Spiel“, O’Leary sprach zudem von einer „Verschwörung“. Er selbst wolle kein Angebot abgeben, solange das Verfahren nicht offen und fair sei. Der Ryanair-Chef teilte mit, man habe beim Bundeskartellamt und EU-Wettbewerbsbehörden Beschwerde gegen die „künstlich erzeugte Insolvenz“ eingereicht.

Der Hauptvorwurf des Iren: Der Deal zwischen Air Berlin und der Lufthansa sei de facto längst gelaufen. „Keine Airline meldet im August Insolvenz an, das hat es noch nie gegeben“, sagte O’Leary. Das sei der eine Monat, in dem aufgrund der Hauptreisezeit jede Airline Barmittel habe, sogar Air Berlin.

Er erklärte es sich so: Die seit Jahren angeschlagene Fluglinie mit rund 8500 Angestellten meldete jetzt Insolvenz an, um möglichst viel Druck auf die Politik kurz vor der Bundestagswahl ausüben zu können. Als Blaupause für eine geordnete und faire Insolvenz nannte O’Leary die Pleite von Alitalia. Er appellierte an die Kartellwächter, die Übernahme der deutschen Nummer Zwei nicht durch Lufthansa als Nummer Eins zu billigen. Das habe eine zu große Marktkonzentration mit steigenden Ticketpreisen zur Folge.

Job bei Ryanair sicherer als bei Lufthansa

Ob er – im Falle eines aus seiner Sicht offenen Verfahrens – für die gesamte Air Berlin oder Teile bieten würde, ließ O’Leary offen. Das Interessanteste an Air Berlin seien die Verbindungen sowie Start- und Landerechte (Slots) und die teils schon an Lufthansa verkaufte Flotte.Für die Beschäftigten sei ein Bieterwettbewerb am besten, sagte O’Leary, der wegen schlechter Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiter in der Kritik stand.

Würde Ryanair Air Berlin übernehmen, müssten die Mitarbeiter „vielleicht etwas mehr arbeiten und würden etwas weniger verdienen“, aber ihr Job sei sicherer als bei der Lufthansa, sagte O’Leary. Als Reaktion auf die Vorwürfe des Iren sagte Justus Haucap, Wettbewerbsexperte aus Düsseldorf und früherer Chef der Monopolkommission: „Es hat schon einen Beigeschmack, dass die deutsche Politik offensichtlich die Lufthansa einseitig bevorzugen will.“