Kommentar zu Linde

Noch ist die Linde-Zentrale in München. Nach einer möglichen Fusion mit Praxair wird sich das ändern.

Bonn. Linde und Praxair wollen sich im Falle einer Fusion möglicherweise in Dublin niederlassen. Ein umstrittener Ort: Irland gilt immer noch als Niedrigsteueroase für große Unternehmen.

Von Florian Ludwig, 09.03.2017

Linde und Praxair erwägen, einen möglichen gemeinsamen Konzernsitz nach Irland zu verlegen – und prompt sind die üblichen Verdächtigen wieder auf dem Baum. Schließlich kündigt sich da mit Sicherheit der nächste Steuervermeider-Skandal an – analog zu Apple und anderen. Breiter Beifall ist garantiert: Wer könnte es auch richtig finden, dass Unternehmen immer wieder auf die Idee kommen, ihre Mega-Gewinne in genau die europäischen Kleinstaaten zu verschieben, die gerade das beste Mini-Steuerangebot machen.

Bei Linde und Praxair dürfte der Fall jedoch etwas anders liegen. Das Management ist während der (übrigens noch längst nicht abgeschlossenen) Fusionsverhandlungen auf der Suche nach einem Standort, mit dem sowohl die deutsche als auch die US-amerikanische Belegschaft leben kann. Neutralen Boden, wenn man so will. Ein bei Fusionen nicht zu unterschätzender Punkt. Und Irland hat hier auch einen geografischen Vorteil.

Nun wäre es naiv, zu glauben, dass bei Unternehmensentscheidungen nicht auch Steuervorteile eine Rolle spielen. Übrigens bei jedem Unternehmen und ganz egal, wo es sitzt. Dabei sollte am Ende im Idealfall klar sein: Gewinne gehören dort versteuert, wo sie gemacht werden. Europa hat hier schon länger ein Problem. Allerdings wird das nicht gelöst, wenn überwiegend eine Seite am Pranger steht. Statt Unternehmen für unmoralisches (aber eben nicht illegales) Verhalten zur rügen, sind Mittel und Wege gefragt, Staaten wie Irland, Luxemburg oder auch die Niederlande in ihrem ruinösen Dumping-Wettbewerb zu stoppen. Andernfalls dreht sich nur die Empörungsspirale weiter.