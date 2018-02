23.02.2018 Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt steuert auf einen ruhigen Wochenausklang zu. Der Dax zeigte sich ähnlich richtungslos wie an den vergangenen Tagen.

Am Nachmittag notierte der Leitindex 0,22 Prozent höher bei 12.489,31 Punkten, womit sich auch eine leicht positive Wochenbilanz abzeichnet.

Anders als die asiatischen Handelsplätze profitierte der Dax nur wenig vom Rückenwind aus den USA. Dort hatte der Dow Jones Industrial am Donnerstag zumindest einen Teil seiner Gewinne behauptet.

Die anderen deutschen Börsenindizes entwickelten sich ebenfalls etwas freundlicher. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,19 Prozent auf 26.358,79 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,46 Prozent auf 2595,26 Zähler zulegte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,16 Prozent auf 3437,47 Punkte.

Am deutschen Markt war die Nachrichtenlage nach der Zahlenflut der vergangenen Tage recht übersichtlich. Es standen lediglich einige Bilanzen aus der zweiten und dritten Börsenreihe im Fokus.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,49 Prozent am Vortag auf 0,46 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,15 Prozent auf 139,24 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,38 Prozent auf 159,28 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,2299 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2276 (Mittwoch: 1,2312) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8146 (0,8122) Euro gekostet. (dpa)