Neuer Chef bei der Bahn

Berlin. Richard Lutz wird neuer Vorstandsvorsitzender der Deustchen Bahn. Die Berufung des Finanzvorstandes steht für Kontinuität bei der Bahn.

Von Wolfgang Mulke, 14.03.2017

Richard Lutz sieht nicht aus wie einer der wichtigsten Manager der deutschen Wirtschaft. Äußerlich ist er eher der Typ großer Junge. Doch der Eindruck täuscht. Als Finanzvorstand der Deutschen Bahn hantiert der 52-jährige mit Milliardenbeträgen, überzeugt weltweit Investoren, dass sie ihr Geld in die Anleihen des Konzerns stecken. Seit Rüdiger Grube vor einigen Wochen überraschend den Rückzug vom Chefposten antrat, führt Lutz die Bahn kommissarisch. Das wird sich in der kommenden Woche ändern. Wie Regierungskreise bestätigen, soll der Aufsichtsrat ihn am kommenden Dienstag zum neuen Bahnchef bestellen. Am Mittwoch wird Lutz dann als Vorstandsvorsitzender vor die Presse treten und die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres verkünden.

Die Entscheidung kam überraschend, denn Lutz wollte den vielleicht schwierigsten Job in der Wirtschaft, wie es der frühere Kanzler Gerhard Schröder einmal nannte, zunächst gar nicht haben. Doch die schnelle Suche nach einem geeigneten Bewerber verlief erfolglos, auch weil die Politik bei der Besetzung des Postens eine übergeordnete Rolle spielt. So einigten sich Kanzleramts-Chef Peter Altmaier und Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der Unionsseite mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel auf die interne Lösung.

Die Anregung dazu kam vom Bahnvorstand selbst. Die Manager waren sich einig, dass von außen niemand in Frage kommt. Die Runde überzeugte Lutz schließlich, sich für den Vorstandsvorsitz zur Verfügung zu stellen. Ronald Pofalla, dem früheren Kanzleramtschef und bei der Bahn für die Lobbyarbeit zuständige Vorstand, wurde zunächst nachgesagt, dass er den Job gerne übernommen hätte. Der Widerstand der SPD und die Furcht von Klüngelvorwürfen haben einen weiteren Karrieresprung des einstigen Politikers verhindert. Der kleinere Koalitionspartner hat ein Vetorecht in dieser Frage. So unterstützte Pofalla dann den neuen Bahnchef.

Lutz ist seit 2010 für die Konzernfinanzen verantwortlich. Bei der Bahn ist der Betriebswirt bereits seit 1994. Zuletzt war er zudem noch für die Beteiligungen an der Spedition Schenker und der britischen Tochter Arriva zuständig.

Der gebürtige Pfälzer wirkt unprätentiös, freundlich im Auftreten, kenntnisreich in der Sache. Kollegen bezeichnen ihn als Workoholic. Vorgänger Grube attestierte seinem Kassenwart schon vor seinem Rücktritt die Fähigkeit, den Konzern auch zu führen.

Es wurden noch andere Namen gehandelt. Der scheidende Siemens-Vorstand Siegfried Russwurm gehörte dazu, auch die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, Sigrid Nikutta, und der Chef der Schweizer Bahnen, Andreas Meyer. Das gewünschte Profil brachte wohl keiner der verfügbaren Kandidaten mit.