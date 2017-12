Konsequenzen aus der Finanzkrise

FRANKFURT. Aufseher einigen sich international auf strengere Kapitalanforderungen. Finanzsystem soll sicherer werden.

Von Brigitte Scholtes, 07.12.2017

Banken sollen mehr Kapital vorhalten müssen – das hatten die führenden Industrienationen im „Baseler Ausschuss“ vor sieben Jahren nach der Finanzkrise von 2007/2008 beschlossen. In diesem Ausschuss, der bei der in Basel residierenden „Bank für Internationalen Zahlungsausgleich“ angesiedelt ist, sind die nationalen Aufseher und die Notenbanker vertreten. Sie sollen Schieflagen von Banken verhindern helfen. Gestern nun haben sie nach langem internationalen Streit schärfere Regeln, „Basel III“ genannt, vorgestellt.

Wozu sollen die schärferen Regeln dienen?

Sie sollen helfen, die Banken so zu stabilisieren, dass sie in einer Finanzkrise nicht mehr auf die Rettung durch den Staat angewiesen sind. Sie seien ein großer Meilenstein, um die Rahmenbedingungen robuster zu gestalten und das Vertrauen in die Banken zu stärken, sagte EZB-Präsident Mario Draghi gestern bei der Vorstellung des endgültigen Regelwerks in Frankfurt. In den letzten Jahren schon hatten sie sich generell auf strengere Eigenkapitalregeln geeignet. Diese sollen dafür sorgen, dass die Kredite mit mehr Eigenkapital unterlegt werden – je schlechter die Bonität eines Kunden, desto mehr Eigenkapital müssen sie vorhalten. Sollte der Kredit platzen, müssten die Kreditinstitute es dann aus eigener Kraft schaffen, diesen Ausfall durch ihren Kapitalpuffer aufzufangen. Der Steuerzahler müsste also – anders als in der letzten Finanzkrise – nicht mehr zu ihrer Rettung einspringen.

Was haben die Aufseher jetzt konkret beschlossen?

Es ging in den letzten Monaten vor allem um die Art, wie die Banken die Kreditrisiken berechnen. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Geldhäusern in Europa und den USA: Während die Amerikaner einen Standardansatz verwenden, nutzen die europäischen Banken lieber interne Modelle. Diese unterscheiden zwischen verschiedenen Kreditarten – entsprechend ist der Kapitalbedarf unterschiedlich. Die Amerikaner im Baseler Ausschuss wollten erreichen, dass für interne Modelle 75 Prozent des Standardansatzes berechnet werden müssen, die Europäer wollten nur 70 Prozent akzeptieren. Nun hat man sich in der goldenen Mitte geeinigt, also bei 72,5 Prozent. „Das ist eine gute Zahl“, meint Stefan Ingves, Vorsitzender des Ausschusses und Gouverneur der schwedischen Reichsbank.

Warum hat man sich darüber so gestritten?

Die europäischen Banken vergeben mehr Kredite an Unternehmen und private Kunden, während in den USA Finanzierungen häufig über den Kapitalmarkt laufen. Selbst Immobilienkredite werden zwar direkt von den Banken vergeben, aber dann am Kapitalmarkt verkauft. Die amerikanischen Banken müssen also weniger Eigenkapital unterlegen, weil sie weniger Kredite auf der Bilanz halten. Europäische Banken vermuten deshalb Nachteile im Wettbewerb.

Wie wirkt sich das auf die Kunden aus?

Die Konditionen für Kredite könnten sich verschlechtern, also teurer werden, warnen die deutschen und europäischen Banken. Denn sie müssen jetzt mehr Eigenkapital vorhalten. „Klappern gehört zum Handwerk“, meinen jedoch Beobachter, die sich nicht vorstellen können, dass die Neuregelungen solch gravierende Folgen für die Kunden haben könnten. Das aber wird sich erst in Zukunft zeigen. Allerdings könnten einige Banken in Deutschland sich doch schwerer tun als andere. Deshalb vermutet Jan-Pieter Krahnen, Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung der Frankfurter Goethe-Universität, dass die Konsolidierung am Bankenmarkt fortschreiten wird.

Ist eine Finanzkrise jetzt ausgeschlossen?

EZB-Chef Mario Draghi: „Wir können nicht wissen, woher die nächste Krise kommt. Aber das Finanzsystem ist jedenfalls jetzt stärker als vor der letzten Krise.“