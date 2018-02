Zahlungsfähigkeit bleibt "AAA"

Die US-Ratingagentur Fitch bestätigt Deutschlands Top-Bewertung in Sachen Zahlungsfähigkeit.

10.02.2018 London. Die US-Ratingagentur Fitch hat die Top-Bewertung von Deutschland bestätigt. Die Note zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit bleibe bei "AAA", teilte das Institut am Freitagabend mit.

Daran wird sich kurzfristig auch nichts ändern, den Ausblick beließ Fitch bei "stabil". Die Agentur lobte die diversifizierte und in hohem Maße wertsteigernde deutsche Wirtschaft. Nach einem kräftigen Plus von 2,4 Prozent in diesem Jahr dürfte diese nach Einschätzung von Fitch 2019 allerdings nur noch um 1,6 Prozent wachsen. (dpa)