Cyber Monday und Black Friday 2018

Pakete mit der Aufschrift "Do not open until Black Friday" (nicht vor dem "Black Friday" öffen) werden für den Versand vorbereitet.

Bonn. Durch Rabattaktionen rund um das Wochenende erwartet der deutsche Einzelhandel zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe. Das sollte man als Kunde zu "Black Friday" und "Cyber Monday" wissen.

Von Anja Wollschlaeger, 19.11.2018

Black Friday und Cyber Monday - die Rabbattage aus den USA haben im deutschen Online-Handel Einzug gehalten. Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet nach einer Verbraucherbefragung an diesen Tagen zusätzliche Umsätze von rund 2,4 Milliarden Euro.

Schnäppchenfüchse notieren sich den Tag offenbar immer öfter im Kalender. 2017 griffen 24 Prozent der deutschen Online-Shopper am Black Friday zu einem Schnäppchen. Am Cyber Monday waren es 18 Prozent. Wie sehr der Kunde allerdings wirklich von den Aktionstagen profitiert, ist umstritten. Das Vergleichsportal Idealo.de kam bei Stichproben zu dem Ergebnis, dass von 500 untersuchten Produkten am Black Friday 2017 tatsächlich immerhin 381 etwas weniger kosteten als noch im Vormonat.

Wo gibt es am Black Friday Rabatte?

Amazon: Unter dem Motto: "Jetzt schon günstig Weihnachtsgeschenke shoppen" plant der Konzern ab dem 19. November in Deutschland eine ganze Cyber-Monday-Woche mit Zehntausenden Angeboten.

Mediamarkt: Am "Red Friday" - angepasst an die Firmenfarbe - dürfen sich Verbraucher bei Mediamarkt auf Angebote freuen. Besonders der Blick in den Online Shop soll sich lohnen. Die ersten Angebote werden schon für Donnerstag, den 22. November ab 20 Uhr angekündigt.

Zehn Tipps zum Black Friday Zahlreiche Händler und Online-Shops senken wieder ihre Preise und werben mit Rabatten von bis zu neunzig Prozent. Doch Verbraucher sollten skeptisch sein, um leeren Werbeversprechen nicht auf den Leim zu gehen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn 1. Legen Sie vorher fest, was sie kaufen und wie viel sie ausgeben möchten - Warum? Ganz einfach: die Verlockung ist groß. Wie vor dem Einkauf im Supermarkt können Sie hierfür einen Einkaufszettel schreiben und sich an ihm am Black Friday orientieren.

Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn 2. Lassen Sie Preis- und Angebots-Wecker für sich arbeiten. Sobald ein entsprechendes Angebot verfügbar ist, informiert Sie eine ausgewählte App per Push-Nachricht. Die passenden Angebote kommen so direkt zu Ihnen.

Foto: Jan Woitas 3. Kaufen Sie rechtzeitig, aber überlegt ein. Schon in den Tagen vor dem Black Friday senken viele Händler ihre Preise. Um kein Angebot zu verpassen, sollten Sie deshalb schon vor dem eigentlichen Black Friday die Augen offenhalten. Lassen Sie sich aber nicht unter Druck setzen: Zwar behaupten Händler, viele Angebote seien "nur für kurze Zeit" oder nur "solange der Vorrat reicht" erhältlich. Das stimmt aber selten.

Foto: picture-alliance/ dpa 4. Nutzen Sie Rabattgutscheine, um zusätzlich zu sparen. Passionierte Schnäppchenjäger kombinieren mehrere Preisvorteile. Zu ihnen zählen neben Sonderangeboten auch Rabattgutscheine. Geben Sie den entsprechenden Code bei der Bestellung ein, senkt sich der Kaufpreis automatisch. In Kombination mit dem am Black Friday ohnehin gültigen Angebotspreis sparen Sie so doppelt.

Foto: DPA 5. Vertrauen Sie nicht blind auf Rabattangaben. Mit bis zu achtzig Prozent Rabatt werben Händler am Black Friday. Glauben sollten Sie den vollmundigen Werbeversprechen jedoch nicht.

Foto: dpa 6. Achten Sie auf das Kleingedruckte und auf Prüfsiegel. Seien Sie bei Ihnen unbekannten Händlern skeptisch, um Betrügern nicht auf den Leim zu gehen. Fehlen das Impressum, Hinweise zum Datenschutz oder die Widerrufsbelehrung, sollten Sie lieber vom Kauf bei diesem Händler absehen. Siegel wie das von "Trusted Shops" bieten hingegen einen guten Hinweis auf die Seriosität eines Online-Shops.

Foto: Jens Büttner 7. Rechnen Sie auch mit "versteckten Kosten". Hohe Kosten für den Versand oder Umtausch können die ursprüngliche Ersparnis schnell aufsaugen. Vor dem Kauf sollten Sie deshalb genau prüfen, wie teuer der Versand ist und wer die Kosten trägt, wenn sie ein Produkt zurücksenden müssen.

Foto: Franziska Gabbert 8. Zahlen Sie nicht per Überweisung. Die meisten Online-Shops bieten verschiedene Zahlmethoden an - von der Kreditkarte über die SEPA-Lastschrift bis hin zu PayPal oder der Zahlung per Überweisung. Von Letzterer sollten Sie aber vor allem bei Ihnen unbekannten Händlern absehen. Ist die Überweisung einmal erfolgt, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Sicherer ist die Bezahlung per Kreditkarte, Lastschrift oder mit PayPal.

Foto: Thierry Monasse 9. Denken Sie bei Bestellungen im EU-Ausland an den Zoll. Sind die importierten Produkte in Summe teurer als 27 Euro, berechnet der Zoll eine Einfuhrumsatzsteuer. Diese beträgt 19 Prozent des Warenwerts. Um unnötige Gänge zum Zoll zu vermeiden, sollten Sie den Händler bitten, die Rechnung gut sichtbar außen am Paket anzubringen.

Foto: Stefan Knopp 10. Machen Sie einen Einkaufsbummel durch die Innenstadt. In vielen Städten haben sich Einzelhändler dieses Jahr anlässlich des Black Friday zu gemeinsamen Rabattaktionen verabredet. Ein Einkaufsbummel durch die Innenstadt kann sich für Sie so auszahlen.

Douglas: Als "Beauty Friday" bezeichnet die Parfümerie Douglas ihren "Black Friday". Liebhaber von Düften und Kosmetikprodukten werden mit Preisnachlässen in den Online-Shop gelockt. Bis dahin erhalten Stammkunden mit der Douglas Kundenkarte schon 20 Prozent Rabatt mit einem Gutscheincode.

Aldi und Lidl: Selbst die Discounter machen mit bei der Rabattschlacht. Aldi bietet im Online-Shop unter dem Titel "Black Week" Elektronikartikel an. Lidl setzt neben dem Online-Handel auch auf das Filialgeschäft. Dort werden am Freitag Elektrogeräte von der Kaffeemaschine bis zum Barthaarschneider angeboten.

Shopping in der Bonner City

Karstadt und Co.: Auch in vielen Bonner Filialen der großen Ketten kann man in dieser Woche gute Angebote finden. Zum Beispiel beteiligen sich Sinn (ehemals SinnLeffers) und Karstadt am Aktionstag. Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Verbraucherschützer warnen

Die Verbraucherzentrale rät, bei der Schnäppchenjagd auf jeden Fall einen kühlen Kopf zu bewahren. Preisvergleiche in Suchmaschinen könnten sich mehr lohnen als die Sonderangebote am Aktionstag. Die Verbraucherzentralen warnen ebenfalls vor zu großer Euphorie. Denn die Schnäppchenjagd könne auch von Betrügern ausgenutzt werden, die mit vorgetäuschten, sogenannten Fake-Shops Geld kassieren, ohne die Absicht zu haben, Ware dafür herauszugeben. Daher raten die Verbraucherschützer in einer Pressemitteilung: "Wird die Echtheit eines Shop-Angebots nur vorgegaukelt, um zu kassieren, handelt es sich um Betrug. Eine solche Täuschung sollte bei der Polizei angezeigt werden." Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt unter anderem bei der Anmeldung in Online-Shops, auf eine Zwei-Faktor-Authentisierung zu setzen.

Tipps der Verbraucherzentrale zum Schutz vor Fake-Shops Untrügliche Erkennungszeichen Fehlanzeige: Ob es bei den Angeboten im Online-Handel immer mit rechten Dingen zugeht, ist selbst für Experten kaum auf den ersten Blick erkennbar. Internet-Fälscher, die Kunden nur ans Geld wollen, gehen bei ihren Fälschungen immer perfekter und perfider ans Werk: Durch das Kopieren oder Fälschen von Produktbildern und Informationen aus realen Internetseiten wirkt ein Fake-Shop im Internet oftmals täuschend echt. Um Seriosität vorzugaukeln, sind das Impressum mit der Händleradresse oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ebenfalls von anderen Seiten abgekupfert beziehungsweise frei erfunden.

Alle Angaben prüfen Käufer sollten vor einer Bestellung folgende Punkte in einem Internet-Shop genau checken: Gibt es mehrere – darunter auch kundenfreundliche – Zahlungsarten und eine überprüfbare Anbieteradresse im Impressum? Werden Angebot und Preis mit allen erforderlichen Details – etwa der Beschaffenheit des Produkts – angegeben? Werden Lieferbedingungen und -kosten ausreichend dargestellt? Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und darin Hinweise zum Widerruf vorhanden? Wird mit einem vertrauenswürdigen Gütesiegel wie "Trusted Shop Guarantee" (Trusted Shops), "s@fer-shopping" (TÜV Süd) und "Geprüfter Onlineshop EHI" (EHI Retail Institute GmbH) geworben? Eine zuverlässige Orientierung bieten solche Siegel jedoch nur, indem man auf das Logo klickt und dadurch auf die Homepage des Prüf-Unternehmens weitergeleitet wird.

Vorsicht bei Vorkasse Kunden werden bis zum Drücken des Kaufbuttons mehrere – auch kundenfreundliche – Zahlungsweisen angeboten. Sind sie bei der Kasse angelangt, haben Kunden plötzlich keine Wahl mehr: Dort wird nur noch eine umgehende Überweisung des geforderten Betrags verlangt. Auf der sicheren Seite sind Kunden, wenn sie Artikel nur bei Onlinehändlern ordern, die mehrere kundenfreundliche Zahlungsarten bis zum Klick auf den Kauf-Button zur Verfügung stellen. Sicher sind Zahlungen auf Rechnung oder per Lastschrift. Bei der Zahlung auf Rechnung müssen Kunden meistens erst bezahlen, wenn sie die Ware erhalten haben. Bei Zahlung per Lastschrift kann diese noch bis zu acht Wochen rückgängig gemacht werden.

Fake-Shop-Opfer sind nicht wehrlos Wer schon Geld überwiesen hat, sollte umgehend seine Bank auffordern, die Zahlung rückgängig zu machen. Wenige Stunden nach einer Onlinebestellung ist dies oft noch möglich. Bei anderen Zahlungsarten kann eine Zahlung noch bis zu acht Wochen nach Einzug rückgängig gemacht werden. Inwieweit dies gilt, weiß die Bank. Grundsätzlich sollten sämtliche Belege von Onlinebestellungen gesammelt und gesichert werden. Dazu gehören Kaufvertrag, Bestellbestätigung, E-Mails und ein Screenshot des Angebots.