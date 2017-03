Berlin. Die Familie soll Vermögenswerte beiseitegeschafft haben. Außerdem erhebt das Finanzamt Ehingen offenbar Steuernachforderungen auf rund 68 Millionen Euro von Meike und Lars Schlecker.

Von Tanja Tricarico, 04.03.2017

Wie Anton Schlecker heute aussieht, das wissen wohl nur ganz wenige. Seit Jahrzehnten lebt der Unternehmer zurückgezogen, abgeschottet in seinem Anwesen im schwäbischen Ehingen. Die letzten offiziellen Bilder des Firmen-Chefs stammen aus den 1990er Jahren. Der Rückzug aus der Öffentlichkeit könnte am Montag ein Ende haben. Fünf Jahre nach der Pleite der Drogeriekette beginnt in Stuttgart der Prozess gegen die Schlecker-Familie.

Kurz vor Auftakt des Strafprozesses muss die Familie sich nach Spiegel-Informationen auch mit schwerwiegenden Vorwürfen der Finanzbehörden auseinandersetzen. Das Finanzamt Ehingen erhebt Steuernachforderungen auf rund 68 Millionen Euro von Meike und Lars Schlecker.

Der Fall ist kompliziert. Die Staatsanwaltschaft wirft Anton Schlecker vor, Vermögenswerte in insgesamt 36 Fällen beiseitegeschafft zu haben – angesichts der drohenden Pleite. Hinzu kommen Vorwürfe zu falschen Angaben zur Unternehmensbilanz und vor einem Insolvenzgericht. Mit Anton Schlecker stehen auch seine Frau Christa, die beiden Kinder Meike und Lars sowie zwei Wirtschaftsprüfer vor Gericht.

Die Familie soll Anton Schlecker in mehreren Fällen dabei geholfen haben, dem Unternehmen Vermögenswerte zu entziehen, teilt die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Hinzu kommt, dass Lars und Meike Schlecker sich vermutlich hohe Gewinne ausschütten ließen, obwohl sie wussten, dass in diesem Geschäftsjahr nur Verluste gemacht wurden. Fragwürdig sind außerdem Zahlungen in Höhe von mehr als 70 000 Euro von Geschäftskonten auf das Privatkonto ihrer Mutter.

Die Insolvenz Schleckers war ein schleichender Prozess. Über Jahrzehnte liefen die Geschäfte gut. Schließlich bediente Schlecker die alltäglichen Bedürfnisse der Kundschaft: Shampoo, Babynahrung, Putzmittel, Toilettenpapier – alles relativ preiswert und bundesweit in knapp 2000 Filialen zu haben. Doch dann kam der Online-Handel, die Konkurrenz wurde stärker. Dm, Rossmann oder auch die Filialen der Müller Drogerie machten den Einkauf von Hygieneartikeln zum Shopping-Erlebnis. Schlecker zog nicht mit.

Experten sprechen von einer „Blase“, in der die Familie lebte. Alle geschäftlichen Entscheidungen konzentrierten sich auf die Familie und das Familienoberhaupt. Die Mitarbeiter waren für die Leitung vermutlich eher ein lästiges Übel, als die Treiber für den Unternehmenserfolg. „Ein überholtes Geschäftsmodell kombiniert mit einer unheilvollen Unternehmenskultur haben zum Ende der Firma geführt“, sagt Roland Alter von der Hochschule Heilbronn.

Viele wollten die drohende Schlecker-Pleite nicht wahrhaben – auch die Politik nicht. „Staatlicherseits hat man Fehlentwicklungen zu lange ignoriert“, sagt Alter. Der Strategie-Experte beschäftigte sich über einen langen Zeitraum mit der insolventen Drogeriekette. „Wir müssen in solchen Fällen künftig frühzeitiger reagieren.“

Mit der Schlecker-Pleite verloren mindestens 25 000 Mitarbeiter ihren Job. Allein in Berlin wurden knapp 190 Filialen mit etwa 1300 Mitarbeitern geschlossen. Die meisten waren Frauen, viele davon zwischen Anfang 40 und Mitte 50 und seit Jahren für Schlecker im Dienst. Viele konnten nach der Pleite nur mit befristeten Jobs oder Aushilfsstellen ihren Lebensunterhalt verdienen.

Für die Mitarbeiter galten strenge Regeln

Unvergessen sind die Proteste der Schlecker-Frauen, die unzähligen Berichte über die Schicksale der Mitarbeiterinnen. Heute wollen die meisten nicht mehr über das Ende „ihrer“ Schlecker-Filiale sprechen. „Ich habe mit dem Fall abgeschlossen“, hört man ehemalige Mitarbeiterinnen sagen. Auch zum Prozess wollen sich die meisten nicht mehr äußern, geschweige denn im Landgericht Stuttgart auftauchen.

Wer bei Schlecker arbeitete, litt zwar unter den strengen Unternehmensregeln – aber man gehörte zur Familie. In Kleinstädten, auf dem Land war Schlecker Treffpunkt für die Nachbarn, Klatsch und Tratsch aus der Provinz machten die Runde, jeder kannte die Verkäuferinnen. Mit dem Aus brach für die Mitarbeiterinnen nicht nur der Job weg, sondern auch ein Stück Lebensinhalt. Viele fühlten sich über den Tisch gezogen, als Verlierer jahrelanger loyaler Arbeit trotz widriger Umstände.

„Es ist wichtig, dass das Geschehen juristisch aufgearbeitet wird“, sagt Eva Völpel von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Sie spricht allenfalls von einer symbolischen Genugtuung für die Mitarbeiterinnen, falls Schlecker verurteilt wird. Auf Entschädigungen können die Beschäftigten kaum hoffen. Sie stehen ganz am Ende der Liste der Gläubiger. Hauptgläubiger ist die Bundesagentur für Arbeit. Sie hat Insolvenzgelder in Millionenhöhe ausgezahlt.

Bis ein Urteil ergeht, werden Monate vergehen, vielleicht auch Jahre. Bisher sind 26 Verhandlungstage bis Oktober angesetzt.