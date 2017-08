Schadensersatz

Der Betreiber der A 1 – im Bild ein Streckenabschnitt der Autobahn in Schleswig-Holstein – hat existenzbedrohende Probleme.

Berlin. Das Unternehmen A1 mobil GmbH hat eine Teilstrecke der A1 ausgebaut. Jetzt droht dem Betreiber die Insolvenz. Das Verkehrsministerium soll dafür bezahlen - und zwar 640 Millionen Euro.

Von Wolfgang Mulke, 23.08.2017

In der Theorie klingt alles ganz prima. Der Bund lässt Autobahnen von privaten Firmen ausbauen und betreiben. Dafür erhalten die Unternehmen 30 Jahre lang eine variable oder eine feste Vergütung. Der Staat muss im Gegenzug seinen Haushalt nicht durch hohe Ausgaben für die Infrastruktur belasten. So sollten Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) im Idealfall funktionieren.

Das klappt aber nicht immer, wie der Fall der A 1 zwischen Hamburg und Bremen aktuell zeigt. Die Betreibergesellschaft A 1 mobil GmbH warnt in einem Brief das Verkehrsministerium vor einer existenzbedrohenden Situation, sollte der Bund kein Geld nachschießen. „Den Eingang des Briefes kann ich bestätigen“, sagt Ministeriumssprecher Sebastian Hille.

Das Unternehmen hat einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge eine Klage über 640 Millionen Euro gegen den Bund eingereicht. Das will das Ministerium weder bestätigen noch dementieren. Das Konsortium will sich mit Blick auf das laufende Verfahren derzeit nicht äußern. So bleibt die Frage offen, wie diese Forderung entstanden ist.

Klarer ist die Ursache der finanziellen Schwäche des ÖPP-Projektes. A 1 mobil hat die sogenannte Hansalinie auf einer Länge von 73 Kilometern auf sechs Fahrstreifen ausgebaut. Dies geschah zwischen 2008 und 2012. Die Investition sollte sich innerhalb der Laufzeit des Vertrages von 30 Jahren erst amortisieren und dann auch Gewinne für das Konsortium abwerfen. Die Einnahmen der Gesellschaft kommen aus der Lkw-Maut, die auf diesem Streckenabschnitt erhoben wird.

Doch in Folge der Finanzkrise und dem anschließenden Konjunktureinbruch verringerte sich das Transportaufkommen stark. Die kalkulierten Einnahmen konnten nicht realisiert werden.

„Der Betreiber fordert eine Änderung der Vergütung“, sagt Hille. Darauf will sich der Bund aber nicht einlassen. „Das Tragen des Verkehrsmengenrisikos hat der Betreiber 2012 noch einmal bestätigt“, stellt der Sprecher fest. Auf welche Vertragsmodalitäten sich A 1 mobil beruft, will das Verkehrsministerium nicht sagen. Die Risikoverteilung liege beim Betreiber, heißt es lapidar. Im Falle einer Insolvenz falle der Betrieb an den Bund zurück.

Bei den ÖPP-Projekten, die bis 2009 vereinbart wurden, wurde es so gehalten. Die Privaten bauen und finanzieren vor, der Staat bezahlt dafür je nach Verkehrsaufkommen eine Vergütung. Fahren weniger Transporter auf der Strecke als geplant, verliert der Investor, sind es mehr, gewinnt er. Danach abgeschlossene Verträge sehen eine andere Variante vor. Hier erhält der Betreiber eine Vergütung, die an die Verfügbarkeit des Verkehrsweges gebunden ist.

Bisher gibt es sechs ÖPP. Insgesamt geht es dabei um Investitionen In Höhe von fünf Milliarden Euro. Dazu gehören neben der A 1 die A 8 zwischen Ulm und München, die A 5 zwischen Karlsruhe und Offenburg oder die A 9 in Thüringen. Ähnliche Probleme seien von diesen ÖPP nicht bekannt, versichert Hille.

Kritik an den Vergaben gab es immer wieder vom Bundesrechnungshof. Die Kassenprüfer des Bundes vermissen Qualitätsstandards bei der Vergabe von ÖPP. Die ersten Projekte waren laut Rechnungshof fast zwei Milliarden Euro zu teuer.