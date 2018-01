Kommentar zu den Bonuszahlungen der Deutschen Bank

Frankfurt. Die großen Konkurrenten der Deutschen Bank leiden auch unter den veränderten Bedingungen. Aber bei ihnen führen politische Entscheidungen nicht direkt zu einem Verlust, sondern nur zu einer Gewinndelle. Das ist der Unterschied.

Von Brigitte Scholtes, 29.01.2018

Die Deutsche Bank steht immer noch zwischen zwei Welten. Das, was gesellschaftlich als richtig angesehen wird, und das, was die Bank aus ihrer Perspektive für geboten hält, ist nicht immer deckungsgleich. Aus Sicht der Bank ist es so, dass sie selbst ja eigentlich gut gewirtschaftet hat in ihrem eigentlichen, dem operativen Geschäft. Da dürfte sie für 2017 einen Gewinn geschrieben haben. Aber dann kommt die US-Regierung und beschließt eine Steuerreform, die unter dem Strich diesen Gewinn wieder zunichtemacht. Das ist ein sogenannter Sondereffekt, für den die Bank in ihrem eigentlichen Geschäft nichts kann.

Aber anders als viele andere Geldhäuser ist die Deutsche Bank noch nicht wieder so stabil, dass sie einen solchen Gegenwind aushalten kann. Die großen Konkurrenten nämlich leiden auch unter den veränderten Bedingungen. Aber bei ihnen führen politische Entscheidungen nicht direkt zu einem Verlust, sondern nur zu einer Gewinndelle. Das ist der Unterschied. Und solange die Bank nicht so stabil ist, sollten auch ihre Mitarbeiter, vor allem die Investmentbanker, Geduld haben und auf ihre Boni verzichten. Sie können ja bei einer in Zukunft hoffentlich besseren Geschäftslage wieder profitieren.

Doch noch ist die Deutsche Bank im Umbau. Noch spart sie, schließt sie Filialen. In solch einer Situation Boni auszuschütten, ist politisch sehr ungeschickt. Die Deutsche Bank sollte sich da noch eine Weile in Demut üben.