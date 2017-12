Kreditwürdigkeit abgestuft

08.12.2017 Bergkamen. Die Aktionäre des von einem Bilanzskandal erschütterten Poco-Mutterkonzerns Steinhoff brauchen starke Nerven: Zwischenzeitlich lösten sich rund 13 Milliarden Euro an Börsenwert in Luft auf. Poco betont: der Discounter sei davon nicht betroffen.

Der Möbel-Discounter Poco sieht sich von den aktuellen Turbulenzen rund um die Poco-Beteiligungsgesellschaft Steinhoff nicht betroffen.

Steinhoff sei mit einem Anteil aktuell 50 Prozent an dem Unternehmen lediglich einer von zwei Gesellschaftern, berichtete ein Poco-Sprecher in Bergkamen.

Zweiter Anteilseigner sei über eine Beteiligungsgesellschaft die österreichische Unternehmerfamilie Seifert, die auch die Möbelkette XXXLutz betreibt. Wegen eines Feiertags war das österreichische Unternehmen zunächst nicht zu erreichen.

Mit einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und knapp 8000 Beschäftigten zählt Poco zu den führenden deutschen Möbelhändlern. Das Unternehmen sei in seiner wirtschaftlichen und strategischen Ausrichtung eigenständig und verfüge über eine solide Finanzstruktur, hieß es. Mögliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richteten sich nicht gegen Poco.

Die Aktionäre des von einem Bilanzskandal erschütterten Mutterkonzerns Steinhoff brauchen hingegen starke Nerven: Zwischenzeitlich lösten sich rund 13 Milliarden Euro an Börsenwert in Luft auf. Auch eine leichte Erholung des Kurses im Laufe des Freitagvormittags änderte nichts an der trüben Gemengelage.

Nach dem Hochkochen des Bilanzskandals und dem Abgang des Chefs mussten die Anleger eine weitere Hiobsbotschaft ertragen: Die Ratingagentur Moody's stufte die Kreditwürdigkeit des Konzerns auf Ramschniveau ab. Das bedeutet, dass Moody's ernste Bedenken hat, dass Steinhoff seine Schulden zuverlässig zurückzahlen kann.

Die Aktien sackten in der Folge am Freitagmorgen um weitere 41 Prozent bis auf ein neues Tief von 0,35 Euro ab. Ende November hatten sie mit 3,50 Euro noch das Zehnfache gekostet. Noch deutlicher wird der tiefe Fall, wenn man den gesamten Börsenwert betrachtet - dieser betrug zwischenzeitlich nur noch 1,5 Milliarden Euro nach zuvor 14,8 Milliarden Euro.

Angesichts der massiven Ausschläge der Aktie schaut sich die Finanzaufsicht Bafin den Kursverlauf nun an. Es handele sich um reine Routine, sagte eine Sprecherin. Zuletzt lag der Kurs wieder 5 Prozent im Plus gegenüber dem Vortag bei 0,62 Euro.

Die Commerzbank hat sämtliche Schätzungen zum Geschäftsverlauf bei Steinhoff und zur Entwicklung der Aktie zurückgezogen. Solange das Ergebnis der Untersuchung der beauftragten Wirtschaftsprüfer von PwC nicht vorliege, gebe es keine verlässliche Grundlage für irgendwelche Prognosen, schrieb die Bank. (dpa)