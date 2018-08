Heiße Woche bei Ryanair

Flughafen Frankfurt am Main: Auch in Deutschland könnten Flüge des Billigfliegers Ryanair in der kommenden Woche ausfallen.

Frankfurt. Dieses Mal könnten auch die Flugkapitäne in Deutschland in den Ausstand treten. An diesem Mittwoch wird die deutsche Pilotenvereinigung Cockpit ihr weiteres Vorgehen erläutern

Von Brigitte Scholtes, 03.08.2018

Es dürfte eine heiße Woche werden bei Ryanair: Mit Streik ist zwar wahrscheinlich erst am Freitag zu rechnen. Dann aber wollen die Piloten in ihrem Kampf für geregelte Arbeitsbedingungen in Belgien, Schweden und Irland die Arbeit niederlegen. Aber auch die Flugzeugführer in Deutschland und den Niederlanden könnten sich anschließen.

Am Freitag wurde in Irland abermals gestreikt, 24 von 300 geplanten Flügen fielen aus. 3500 Passagiere waren betroffen, die umgebucht werden mussten. Ryanair hatte schon zuvor gedroht, man werde die Flotte in Irland verkleinern und 300 Stellen, darunter 100 Pilotenjobs, abbauen. Doch diese Drohung habe die Entschlossenheit der Piloten nur noch verstärkt, hieß es von der Gewerkschaft Forsa. Ryanair erklärte, das Unternehmen habe „wiederholt“ ein Treffen am 7. August angeboten, um den Streit beizulegen. Bedauerlicherweise habe die Gewerkschaft das nicht angenommen. Inzwischen möchte auch das Management einen Vermittler einschalten.

Nun soll also am 10. August abermals gestreikt werden – und das direkt in mehreren Ländern. An diesem Mittwoch wird die deutsche Pilotenvereinigung Cockpit ihr weiteres Vorgehen erläutern, falls Ryanair bis Montag nicht „doch noch ein verhandlungsfähiges Angebot“ vorlege.

Piloten als Scheinselbstständige

Ryanair zahle deutlich schlechter als andere Fluggesellschaften, werfen die Mitarbeiter Ryanair vor. Das verneinen die Iren zwar. Doch die Piloten wollen endlich tariflich geregelte Arbeitszeiten und Entgelte. Dazu zähle, die Piloten, die bisher als Scheinselbstständige arbeiteten, in eine Festanstellung zu überführen, erklärt Markus Wahl, Vizepräsident der Vereinigung Cockpit. Hinzu kämen Forderungen nach geregelten Arbeitsbedingungen, auch nach geregeltem Urlaub oder nach einer gewissen Einflussnahme auf freie Tage.

Doch bewegt habe sich das Ryanair-Management bisher nicht. Dessen Standpunkt sei: durch Verhandlungen dürften auf keinen Fall die Kosten steigen. Man könne das „Kind jetzt aber nicht nur anders nennen, nämlich Tarifvertrag, und der Rest ist Ryanair egal“, sagt Wahl. So funktionierten Tarifverträge nicht: „Den Status Quo einfach nur festzuschreiben ist im Prinzip Betrug an den Mitarbeitern.“

Gefährdetes Geschäftsmodell

Erst im Dezember hatte Ryanair Gewerkschaften als Gesprächspartner anerkannt. Der Grund: Viele Piloten sind wegen der schlechten Bedingungen zu anderen Fluggesellschaften abgewandert. Das hindert die Airline am Wachstum. Nach Passagierzahlen ist Ryanair Europas größte Fluggesellschaft. Doch ihr Geschäftsmodell könnte gefährdet sein, wenn nun die Kosten zu stark steigen.

Für die in Deutschland aktiven Fluglinien wird die wachsende Zahl von Verspätungen und Ausfällen teuer, wie unterdessen die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf eine Berechnung der Beratung Oliver Wyman berichtete. Demnach drohen der Branche Zusatzkosten von mehr als einer Milliarde Euro. Auf bis zu 620 Millionen Euro könnten sich dabei allein die Ansprüche auf Entschädigung für betroffene Passagiere summieren: Laut einer Statistik des Fluggastrechteportals EUclaim strichen die Fluglinien von Januar bis Juli dieses Jahres bereits 19.631 Flüge, 5361 Verbindungen waren mindestens drei Stunden verspätet. (mit afp)