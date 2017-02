Verhandlungen über Opel-Übernahme

Eine Mann geht an einer Glasfassade mit dem Opel-Logo in Rüsselsheim (Hessen) vorbei.

Arbeiter im Opel-Stammwerk in Rüsselsheim.

KÖLN.

14.02.2017

Französischer Autobauer PSA erwägt eine Übernahme. Was Autoexperte Felix Dudenhöffer über die Chancen eines Verkaufs denkt.

RALF ARENZ

Die Karten auf Europas Automarkt würden wohl neu gemischt, wenn die französische PSA-Gruppe wirklich Opel schluckt. Entstehen würde die neue Nummer zwei des Marktes mit zusammen knapp 2,5 Millionen verkauften Pkw der Marken Peugeot, Citroën, DS, Opel und Vauxhall. Bei einem addierten Marktanteil von 17 Prozent würde wohl auch die eine oder andere Kartellbehörde genau hinsehen, wenn es zu einer Übernahme käme, glaubt auch der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Mehr Autos in Europa, nämlich 3,6 Millionen, verkauft nur die Volkswagen-Gruppe, die auf einen Anteil von gut 24 Prozent kommt.

Am Dienstag bestätigte ein PSA-Sprecher in Paris, dass es Gespräche von PSA und der Opel-Mutter GM gibt. Es würden mehrere strategische Initiativen überlegt, dazu gehöre auch der Erwerb von Opel. Es sei nicht sichergestellt, dass eine Einigung erzielt werde.

Eine Fusion hält auch Dudenhöffer keineswegs für ausgemacht. Er beziffert die Wahrscheinlichkeit eines Zusammengehens auf gerade einmal 30 Prozent. Dass GM allerdings die Lust am Europageschäft verloren hat, kann er sich gut vorstellen. Seit 17 Jahren fahren Opel und Vauxhall hier Verluste ein. Statt der angekündigten schwarzen Zahlen für 2016 wurden zuletzt wieder rote Zahlen gezeigt. Da dürfte es ein schwacher Trost gewesen sein, dass die Verluste um 600 Millionen Dollar auf 257 Millionen sanken. Schuld soll der anstehende Brexit sein, der das Pfund schon im Vorfeld auf Talfahrt geschickt hat. Darunter hat freilich auch Ford zu leiden, die einen Vorsteuergewinn von 1,2 Milliarden in Europa eingefahren haben.

Opel, von GM bereits 2009 schon einmal zum Verkauf gestellt und dann doch behalten, hat das Image zuletzt zwar aufpoliert. Das Unternehmen mit gut 36 000 Mitarbeitern in Europa leidet aber noch unter einer verfehlten Modellpolitik. Fahrzeuge in Geländewagen-Optik, die gerade in Europa stark nachgefragt werden, gibt es etwa zu wenige im Angebot. Und den Zukunftsmarkt E-Auto besetzt nicht etwa Opel, sondern die Mutter GM mit der Marke Chevrolet.

PSA hat zwar nach einer Restrukturierung die Kurve bekommen und macht wieder Gewinne. Die Gruppe ist aber wie Opel auf Europa konzentriert, wo die Märkte eher stagnieren. „Da übernimmt möglicherweise ein Fußkranker den anderen“, sagte Dudenhöffer. Die Chance, dass eine Fusion der beiden Autobauer erfolgreich sein wird, schätzt er deshalb auf noch weniger als auf 30 Prozent ein.