PensionskaFinanzaufsicht warnt

Frankfurt. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sieht allerhand Risiken im Finanzsystem.

03.05.2018

MISCHA EHRHARDT

Finanzaufseher können selten damit glänzen, unterhaltsame Geschichten zu liefern. Anders als beispielsweise die ZDF-Serie „Bad-Banks“, die Macht und Intrigen in teils maroden Banken vor dem Zuschauer ausbreitet. Thorsten Pötzsch, bei den Aufsehern für die Abwicklung von Finanzdienstleistern zuständig, nimmt das mit gesundem Humor: „MREL – Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – das ist natürlich nicht der Stoff, aus dem man Fernsehserien macht“, sagte Pötzsch bei der Jahrespressekonferenz der Bafin in Frankfurt. „Für uns ist wichtiger, dass wir Banken im wirklichen Leben abwickelbar machen“. Der Grund für viele der sperrig klingenden Regeln liegt gar nicht lange zurück – nämlich in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise. Deren Nachwehen sind bis heute zu beaufsichtigen.

Unter den anhaltenden Nullzinsen der Notenbanken etwa kommen Lebensversicherer zunehmend in Schieflage. Dabei sieht Frank Grund, Leiter des Bereichs Versicherungen bei der Bafin, aber noch ein gravierenderes Problem: Die Lage der Pensionskassen. Sie sei ernster als noch vor zwei Jahren. „Und wenn die Zinsen auf dem aktuellen Niveau bleiben, wird sie sich noch weiter verschärfen“. Über eine kleine Gruppe der Pensionskassen machen sich die Aufseher „erhebliche Sorgen“. Klein? Die Gruppe steht nach den Aussagen der Bafin für zehn Prozent der Pensionszusagen. Bei den Pensionskassen liegen überwiegend langlaufende Rentenversicherungen. Neben den niedrigen Zinsen belastet die in zunehmendem Maße auch die alternde Gesellschaft, kurz: Während die Kassen auf Grund der Nullzinsen weniger Geld verdienen, müssen sie immer mehr, weil länger, Beiträge auszahlen. Das Problem kennen Lebensversicherer zwar auch. Allerdings bieten die darüber hinaus noch andere Produkte an; damit können sie die Verluste zum Teil ausgleichen.

Für die Bankenbranche wiederum sind die Niedrigzinsen aus Sicht der Aufseher nicht das Hauptproblem; sondern etwa faule Kredite in Bankbilanzen vor allem in den Südländern Europas. Zur Erinnerung: Faule, also ausfallende Kredite bei Hypothekenbanken in den USA waren der Beginn der schweren globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Deswegen fordert die Europäische Zentralbank – bei der die Europäische Bankenaufsicht liegt – die Institute dazu auf, ihre faulen Kredite abzubauen und sich keine neuen notleidenden Kredite in die Bilanz zu holen. Die Bafin unterstützt die EZB in dieser Forderung. Vor allem Banken in Italien stehen deswegen unter Beobachtung und in der Diskussion.

Solange diese Risiken bestehen, hält die Bafin nichts von einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung. Dabei geht es darum, eine wie in Deutschland bewährte Einlagensicherung für Bankeinlagen von Kunden auch auf europäischer Ebene zu schaffen.