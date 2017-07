Verschenktes Geld

Das Online-Kreditportal Smava vergibt Kredite, an dem der Kunde Geld verdient.

Bonn. Mit dem ersten negativen Zinssatz für Privatkunden will Smava vor allem bekannt werden. Finanzexperten raten nicht von Onlinekrediten ab.

Von Florian Ludwig, 18.07.2017

Wie weit dürfen Marketing-Aktionen gehen? Ziemlich weit geht derzeit das Online-Kreditportal Smava. Mit einem Tabubruch will sich der Dienstleister bundesweit ins Gespräch bringen: Kreditnehmer bekommen Geld geschenkt, wenn sie sich welches leihen.

1000 Euro bekommen, 993,70 Euro zurückzahlen

Ein Negativkredit soll den Namen Smava bekannt machen und neue Kundenschichten erschließen. Das Angebot läuft noch bis Ende Juli: Für einen Ratenkredit von 1000 Euro zahlen Kunden einen effektiven Zinssatz von minus 0,4 Prozent. Bei einer Laufzeit von 36 Monaten zahlt der Kunde also nur 993,70 Euro zurück. Das geliehene Geld ist an keinen besonderen Verwendungszweck gebunden.

Günstiger als bei Filialbanken

Smava ist ein Kreditvergleichsportal, das auch Kredite von Banken vermittelt. Der Minuskredit kommt in diesem Fall von der Fidor Bank. Die Aktion soll auch auf die Vorteile von Onlinekrediten aufmerksam machen, die häufig günstiger zu haben sind als bei Filialbanken. Verbraucher sind aber oft noch zurückhaltend in diesem Segment.

Nichts spricht gegen Onlinekredite

Zu unrecht, meinen auch Finanzexperten: „Grundsätzlich ist überhaupt nichts gegen Onlinekredite zu sagen“, meint Stephanie Pallasch von der Zeitschrift „Finanztest“. Verbraucherrechte gelten online genauso wie beim Kredit aus der Filialbank. „Häufig sind die Bonitätsprüfungen online sogar strenger, weil das persönliche Gespräch, in dem der Kunde was erklären kann, entfällt.“ Auch das Minuszins-Angebot von Smava bekommen also nur Menschen, die sich den Kredit auch leisten können.

Verbraucherschützer warnen dennoch davor, bei solchen Lockangeboten blind zuzugreifen. Nur wer tatsächlich Bedarf hat und die Raten auch zurückzahlen kann, sollte zugreifen.

Gebühren sollen nicht anfallen

Bereits vor einigen Jahren machte das Fintech Smava mit einem Nullzins-Angebot auf sich aufmerksam. „Damals beschwerten sich Kunden bei Finanztest, dass das Angebot nur für Neukunden gilt“, sagt Pallasch. Außerdem mussten damals Kosten durch das notwendige Postident-Verfahren einkalkuliert werden. Beim aktuellen Angebot bietet Smava zur Identifikation eine Videoverfahren an. Gebühren sollen nicht anfallen.