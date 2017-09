Deutscher Wohnungsmarkt

Köln/Bonn. Private Kleinvermieter spielen für den deutschen Wohnungsmarkt eine große Rolle. Rund 60 Prozent aller Mietwohnungen werden von 3,9 Millionen privaten Kleinvermietern angeboten.

Von Frank Rintelmann, 14.09.2017

Das sind neun Prozent aller Haushalte. Insgesamt bieten private Vermieter hierzulande 15 Millionen Wohnungen an. Das ist das Ergebnis einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln im Auftrag der Grundbesitzervereine Haus & Grund Köln und Düsseldorf, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Als Kleinvermieter gelten Haushalte, die nicht hauptberuflich Immobilien vermieten.

Besonders viele private Vermieter gibt es in Baden-Württemberg, besonders wenige in Sachsen-Anhalt. Nordrhein-Westfalen liegt im Mittelfeld. In der Region Köln (65,7 Prozent), Bonn (69,5 Prozent), Düsseldorf (70,3 Prozent) stellen Privatpersonen und Eigentümergemeinschaften mehr als zwei Drittel aller vermieteten Wohnungen. „Private Kleinvermieter sind in der deutschen Wohnungswirtschaft ein großer Player“, sagte Johann Werner Fliescher, Vorstand von Haus und Grund Düsseldorf.

Private Vermieter finden sich laut IW-Studie in allen gesellschaftlichen Gruppen. Die größte Gruppe stellen Rentner und Angestellte mit jeweils mehr als 30 Prozent, gefolgt von Freiberuflern und Selbstständigen (knapp 14 Prozent). Auch hinsichtlich des Einkommens gibt es eine breite Streuung. Immerhin sechs Prozent der einkommensschwächsten Haushalte vermieten Wohneigentum. Unter den einkommensstärksten Haushalte sind es 21 Prozent. Auffällig ist, dass private Vermieter eher älter sind. Mehr als jeder vierte Vermieter in Deutschland ist 65 Jahre alt oder älter.

Wer allerdings glaubt, dass Vermieter generell finanziell gut gestellt sind, irrt. „Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind zwar in den letzten Jahren gestiegen, aber nur wenige Vermieter können ihr Einkommen hierdurch entscheidend erhöhen“, heißt es in der Studie. „Bei 53 Prozent der Vermieter betragen die Nettoeinkünfte (Mieteinnahmen abzüglich Kosten) weniger als 5000 Euro pro Jahr, bei knapp 20 Prozent liegen die Einkünfte bei mehr als 10 000 Euro im Jahr.“ Im Durchschnitt nimmt jeder private Kleinvermieter hierzulande vor Steuern 8900 Euro jährlich an Mieteinnahmen ein. „Das Bild des reichen Vermieters, der armen Mietern gegenübersteht, ist also eher die Ausnahme als die Regel“, sagte IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. Sieben Prozent aller privaten Vermieter machen mit ihrer Investition in Betongeld sogar Verluste.

Als größte Herausforderung privater Kleinvermieter sieht das IW in den kommenden Jahren die finanziellen Belastungen für energetische Sanierungen. Voigtländer: „Hier können leicht 50 000 Euro pro Einheit zusammenkommen, die nicht an die Mieter weitergegeben werden können.“