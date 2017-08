Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

09.08.2017 Frankfurt/Main. Die verbale Zuspitzung im Konflikt zwischen Nordkorea und den USA hat den Druck auf den deutschen Aktienmarkt wieder deutlich erhöht.

Der Dax sank am Nachmittag um 1,40 Prozent auf 12 119,48 Punkte. Der Leitindex stand damit nur knapp über der Marke von 12 100 Punkten, die er im Tagesverlauf bereits berührt hatte. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht nun ein steigendes Risiko, dass der Dax darunter rutscht.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab zuletzt um 1,55 Prozent auf 24 762,04 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,51 Prozent auf 2249,84 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,70 Prozent runter.

Auch die Wall Street in New York wurde zur Eröffnung am Mittwoch schwächer erwartet. Die Nordkorea-Krise hatte sie bereits am Vortag ins Minus gedrückt. Die negative Stimmung war danach auf die asiatischen Börsen übergesprungen.

Nach Berichten über große Fortschritte des kommunistischen Nordkorea mit seinem Atom- und Raketenprogramm hatte US-Präsident Donald Trump dem Land indirekt militärische Gewalt angedroht. Das nordkoreanische Militär konterte nur wenige Stunden danach mit der Drohung eines Raketenangriffs auf die US-Pazifikinsel Guam.

An den Finanzmärkten waren vergleichsweise sichere Anlagen gefragt. Am Morgen legten die Kurse von deutschen Staatsanleihen zu, außerdem profitierte der Goldpreis. Bankenwerte verloren dagegen im schwachen Gesamtmarkt überdurchschnittlich. Im Dax sackten die Anteile der Commerzbank und der Deutschen Bank als größte Verlierer in dem Index um jeweils rund 4 Prozent ab.

Die Bilanzsaison hierzulande geriet angesichts der politischen Spannungen fast schon etwas in den Hintergrund. Beim Rückversicherer Munich Re hatten geringe Katastrophenschäden und eine Steuergutschrift einen Gewinneinbruch im zweiten Quartal abgemildert. Zu Aktienrückkaufen äußerte sich der neue Vorstandschef Joachim Wenning aber erst einmal nicht. Die Papiere verloren fast 3 Prozent.

Der Energiekonzern Eon profitierte im zweiten Quartal von der Rückzahlung der Atomsteuer und will den Aktionären nun mehr Dividende ausschütten. Die Eon-Aktien gaben zwar nach, aber mit einem knappen halben Prozent Kursverlust weniger stark als der Gesamtmarkt.

Einziger Gewinner im Dax waren die Papiere von Continental mit einem Plus von 0,5 Prozent. Die Geschäftsperspektiven des Autozulieferers haben sich nach Einschätzung der Deutschen Bank spürbar aufgehellt.

Im MDax verloren die Anteile des Chemikalienhändlers Brenntag nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen und einem laut Händlern enttäuschenden Unternehmensausblick mehr als 6 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,23 Prozent am Vortag auf 0,20 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 141,29 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,43 Prozent auf 163,87 Punkte. Der Euro wurde nach seinem kräftigen Vortagesrutsch auf deutlich unter 1,18 US-Dollar zuletzt mit 1,1743 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1814 (Montag: 1,1797) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8465 (0,8477) Euro. (dpa)