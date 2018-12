Städte fordern mehr Geld

Fahrverbot für Dieselautos in Stuttgart: Die Kommunen bemängeln zu viel Bürokratie und fordern mehr Geld.

03.12.2018 Berlin. In der Dieselkrise dürfte es heute beim neuen "Dieselgipfel" im Kanzleramt knistern. Viele Kommunen und Spitzenverbände sind sauer über den Kurs der Bundesregierung.

In der Dieselkrise kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute mit Vertretern von Städten und kommunalen Spitzenverbänden zusammen. Dabei soll es vor allem um die Umsetzung eines "Sofortprogramms saubere Luft" gehen, das vor einem Jahr auf eine Milliarde Euro erhöht wurde.

Kommunen bemängeln aber zu viel Bürokratie und fordern mehr Geld, weil Förderanträge zum Beispiel zur Anschaffung von Elektrobussen nicht genehmigt werden.

An dem Treffen im Kanzleramt nehmen auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und andere Mitglieder der Bundesregierung teil. In vielen Städten werden Schadstoff-Grenzwerte überschritten. Eine Hauptursache sind Dieselabgase. Gerichte haben für mehrere Städte Fahrverbote für ältere Diesel angeordnet, die 2019 umgesetzt werden sollen. In Hamburg gibt es bereits Streckensperrungen. (dpa)