Logistikbranche

09.02.2017 Bonn. Markus Reckling hat keine Angst vor den Plänen des Onlineriesen Amazon. Dieser will künftig seinen eigenen Logistikservice ausbauen.

Die Ankündigung kam erst vor wenigen Tagen: Der Onlineriese Amazon will künftig verstärkt in einen eigenen Logistikservice investieren. Bestellungen sollen so effizienter und unabhängiger von etablierten Lieferdiensten abgewickelt werden. Dem neue Deutschland-Chef von DHL-Express Markus Reckling (48) bereitet das Vorhaben allerdings keine Sorgen. „Ich kann trotzdem noch ruhig schlaffen“, erklärt er bei seinem ersten offiziellen Pressetermin am Mittwoch in der DHL-Zentrale in Bonn.

„Wir diskutieren das seit Jahren.“ Amazon werde sicher an der ein oder anderen Stelle experimentieren, „aber sie sind mit unserem Service sehr zufrieden“, so Reckling. Dazu sei Amazon für die Express-Sparte eigentlich nur ein kleiner Kunde – das Auftragsvolumen liege im einstelligen Prozentbereich. Um zu erklären, was die Expresssparte eigentlich von der Paketsparte des Konzerns genau unterscheide, greift er nach seinem Smartphone und zieht es aus der Hülle: DHL Express sei für das Handy verantwortlich, das normale Paketgeschäft für die Hülle. Mit anderen Worten: „Wir verschicken die teuren Sendungen.“ Besonders zählten dazu teurere Mode, Unterhaltungselektronik, Sport- aber auch Gesundheits- und Schönheitsartikel.

Bei der Nachfrage nach genauen Zahlen, wie viele Pakete DHL Express für Amazon befördere, entfährt Reckling ein „Holy Cow!“ – „Ach, du heiliger Strohsack“. Die Zahlen hat er noch nicht alle im Kopf. Im selben Atemzug entschuldigt er sich dafür, dass ihm immer wieder der ein oder andere Anglizismus über die Lippen kommt. Die letzten vier Jahre war seine Arbeitssprache Englisch. Denn der im Süden von Deutschland geborene Manager war zuletzt für die Expresssparte in der Türkei verantwortlich. Türkisch spreche dennoch sein Sohn mittlerweile besser als er selbst. „Kinder lernen das ja viel schneller.“

Von Otto, über Tengelmann zu Deutsche Post DHL

Bereits seit mehr als 15 Jahren arbeitet Reckling für den Bonner Konzern. Davor war der 48-Jährige im Marketing der Otto Versand Gruppe tätig, sowie bei der Tengelmann Gruppe. Jetzt löst er den bisherigen Deutschland-Chef von DHL-Express Wolfgang Albeck ab, der nach seiner zwanzigjährigen Karriere in den Ruhestand geht. Reckling ist verheiratet und hat drei Kinder.

DHL Express ist Marktführer im Geschäft mit internationalen Sendungen. 750 000 Lieferungen befördert die Konzernsparte pro Tag weltweit. Über 14 Millionen Expresssendungen seien es pro Jahr alleine in Deutschland. Auffallend sei, dass sich der Anteil privater Sendungen weltweit innerhalb der letzten drei Jahre auf 20 Prozent verdoppelt habe. Die restlichen Kunden seien immer noch Unternehmen. „Die Entwicklungen in Deutschland sehen ähnlich aus“, erklärt Reckling. Der Umsatz der Sparte DHL-Express allein in Europa liege bei fünf Milliarden Euro. Zahlen für Deutschland erhebt der Konzern nicht gesondert: „Wir fühlen uns als globales Unternehmen, nicht als deutsches.“ Weltweit liegt der Umsatz der Expresssparte bei fast 14 Milliarden Euro.

Gerade der Onlinehandel biete für den Logistikkonzern weiterhin große Wachstumschancen. Deshalb will DHL 2017 auch das erste Mal seit vielen Jahren in einen neuen Standort in Deutschland investieren. Wo genau, verrate das Unternehmen noch nicht. Derzeit gibt es in Deutschland mehr als 30 Servicecenter und Hubs. Das größte Luftfahrtdrehkreuz von DHL weltweit liegt in Leipzig.