Kosten sollen gesenkt werden

Frankfurt. Nach der Ernennung von Christian Sewing zum neuen Chef der Deutschen Bank hat dieser in einem Brief an die Mitarbeiter Team- und Kampfgeist gefordert.

Von Brigitte Scholtes, 09.04.2018

Geht es nach den Börsianern, dann sind sie sehr einverstanden mit der Personalentscheidung des Aufsichtsrats der Deutschen Bank. Der hatte am späten Sonntagabend Christian Sewing, bisher stellvertretender Co-Vizechef des Instituts, zum neuen Deutsche-Bank-Chef bestellt – als Nachfolger von John Cryan, der das Haus sofort verlässt. Der Aktienkurs jedenfalls legte am Montag um bis zu 4,3 Prozent zu.

„Die Aktionäre sind froh, dass die Hängepartie erst einmal vorbei ist und mit Sewing nun eine klare Linie vorgegeben wird“, meint Klaus Nieding. Und deutliche Ansagen machte der neue Chef direkt in einem Brief an die 100 000 Mitarbeiter. Da fordert er Team- und Kampfgeist ein in der seit Jahren in verschiedene Lager gespaltenen Bank. „Mit Blick auf die Erträge müssen wir unsere Jägermentalität zurückgewinnen“, schreibt er. Der Start ins Jahr sei „solide“ gewesen, „aber ‚solide‘ darf nicht unser Anspruch sein“. Er fordert strenge Kostendisziplin: Die bereinigten Kosten dürften 23 Milliarden Euro im laufenden Jahr nicht übersteigen.

Die Kosten zu drücken, das war John Cryan in seinen knapp drei Jahren an der Spitze nicht gelungen. Die Ziele auf der Kosten- und Ertragsseite verfehlen – dafür möge es zwar hier und da gute Gründe gegeben haben, schreibt Sewing nun, aber das habe der Bank geschadet: „Das wird das Führungsteam nicht mehr akzeptieren. Hier werden wir harte Entscheidungen treffen und umsetzen.“

„Wir werden kämpfen müssen“

Doch der neue Chef, der von seinen Stellvertretern Garth Ritchie als Chef der Investmentbank und Karl von Rohr, dem Personal- und Rechtsvorstand, unterstützt wird, blickt nicht nur auf die Fehler der Vergangenheit zurück, sondern auch nach vorn: „Wir werden kämpfen müssen“, schreibt er. Er sei mit seinem Team dazu bereit: „Denn es lohnt sich! Es wird Zeit, dass wir unser Potenzial endlich voll und ganz ausschöpfen.“

Die Deutsche Bank brauche jemanden, der auch den Mitarbeitern zeige, wie man die Probleme der Bank lösen könne, sagte Bankenexperte Wolfgang Gerke, einer der beiden Präsidenten am Bayerischen Finanzzentrum, im Deutschlandfunk und interpretierte Sewings Aussagen: „Das heißt, wir wollen ertragreicher werden, wir wollen die Kosten senken, und dann wollen wir am Markt auch sehen, dass andere wieder auf uns schauen und nicht auf uns herunterschauen.“

Sewing hatte am Sonntagabend dem Aufsichtsrat zunächst sein Konzept vorgestellt, bevor dieser dann ohne ihn über die anstehende Neuaufstellung beriet. Die Diskussion dauerte dann jedoch deutlich länger als geplant. Erst kurz nach 23 Uhr kam die Mitteilung der Bank über die Berufung Sewings und seiner Stellvertreter Garth Ritchie und Karl von Rohr. Marcus Schenck, bisher Co-Vize neben Sewing und zusammen mit Ritchie Leiter der Investmentbank, verlässt das Haus. Er habe den Aufsichtsrat schon vor Ostern informiert, dass er zur Hauptversammlung am 24. Mai ausscheiden wolle, teilte die Bank mit. Auch er hatte sich Hoffnung auf die Nachfolge Cryans gemacht. „Aber zwei Alphatiere – das erträgt eine Bank oft nicht“, sagte Bankenexperte Gerke.

Aufsichtsrat diskutierte schwache Lage der Bank

Einige Aufsichtsräte fühlten sich dem Vernehmen nach vom Vorgehen Paul Achleitners vor vollendete Tatsachen gestellt. Der hatte ja zunächst nach anderen Kandidaten für die Nachfolge Cryans gesucht. Das Kontrollgremium diskutierte in seiner Telefonkonferenz aber auch die schwache Lage der Bank. Denn dass vor allem den Vertretern der Großaktionäre daran gelegen ist, dass die Bank nach drei Verlustjahren in Folge wieder Gewinne erwirtschaftet und der Aktienkurs sich deutlich erholt, ist nachvollziehbar.

Vertrauen zurückgewinnen, das sei jetzt wichtig, mahnen auch Beobachter wie Christoph Schalast von der Frankfurt School of Finance and Management. „Es ist wichtig, dass es jetzt ein ‚deutsches Gesicht‘ oder Eigengewächs ist, dass die Bank an die Spitze gesetzt hat.“ Sewing ist seit langem der erste Manager aus dem Privatkundengeschäft, der die größte deutsche Bank leitet und sie von der Pike auf kennt.