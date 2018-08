Trump will einen Brief mit einem Verhandlungsergebnis an den Kongress richten - von da an beginnt eine 90-Tages-Frist. 30 Tage lang hat er Zeit, Details nachzureichen.

31.08.2018 Washington. In den Verhandlungen um ein neues Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko steht laut US-Präsident Donald Trump ein Durchbruch bevor. "Ich denke, wir stehen kurz vor einem Deal", sagte Trump in einem Interview mit der US-Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag.

Heute geht der seit Tagen andauernde Nafta-Verhandlungsmarathon in die entscheidende Runde. Ob es dann schon ein klares Ergebnis geben wird, sei abzuwarten. "Kanada wird irgendwann einen Deal machen. Das könnte am Freitag sein oder innerhalb eines Zeitraum", sagte Trump weiter. Kanadas Delegationsleiterin, Außenministerin Chrystia Freeland, hatte am Donnerstag mehrfach mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer beraten und sich optimistisch gezeigt.

Am frühen Morgen sollen die Gespräche in Washington weitergehen. Bis in die Nacht hinein hatten die Delegationen der USA und Kanadas verhandelt, wie das Blatt "The Star" berichtete. Kanada steht unter Druck, weil die USA und Mexiko ich bereits auf ein vorläufiges Abkommen bilateral geeinigt hatten.

Trump will heute einen Brief mit einem Verhandlungsergebnis an den Kongress richten - von da an beginnt eine 90-Tages-Frist. 30 Tage lang hat er Zeit, Details nachzureichen. Insofern könnte ein Kompromiss sein, dass bis Freitag ein vorläufiges Abkommen in die Wege geleitet wird und noch strittige Details binnen 30 Tagen nachverhandelt werden.

Einer der Streitpunkte, bei denen sich Mexiko kompromissbereit gezeigt hatte, waren Mindestlöhne in einigen Bereichen der Automobilindustrie. Zu den Streitpunkten gehört weiterhin die Abschottung kanadischer Milchbauern mit Schutzzöllen.

Das 1994 abgeschlossene nordamerikanische Handelsabkommen Nafta ist eines der größten Freihandelsabkommen der Welt. Es betrifft fast 500 Millionen Menschen und deckt ein Gebiet mit einer Wirtschaftsleistung von knapp 23 Billionen Dollar (19,79 Billionen Euro) ab. (dpa)