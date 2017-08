Kommentar zu Niedrigzinsen

Berlin. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank birgt Anlegern auch Chancen, meint Birgit Marschall.

Von Birgit Marschall, 10.08.2017

Von

Sparer hoffen vergeblich auf bald wieder steigende Sparzinsen: Mindestens noch bis 2020 werden hier zu Lande beliebte und sichere Geldanlagen wie Sparbücher, Tages- oder Festgeld keine Renditen abwerfen. Das ist für viele Sparer ein Problem. Denn andere Anlageformen, die wie Aktien, Aktienfonds oder Immobilien höhere Verzinsungen versprechen, haben ihre Tücken, weil sie viel komplizierter sind und weil sie viel mehr Risikobereitschaft voraussetzen.

Wer aber mutig genug ist, sein Sparverhalten zu ändern, wird dafür auch belohnt. Aktien oder Aktienfonds sind längst nicht mehr nur Sparformen für Spezialisten. So genannte ETF-Dachfonds, die sich an den internationalen Aktienindizes ausrichten, versprechen ausreichend Sicherheit und sollten daher auch von kleineren Sparern in Betracht gezogen werden. Der beste Ausweg aus der Zinsflaute wäre natürlich ein Immobilienkauf. Für eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus haben viele Sparer allerdings nicht das erforderliche Startkapital. Deshalb macht es Sinn, dass die Parteien an dieser Stelle über neue Fördermöglichkeiten nachdenken. Die laufende Finanzierung selbst dürfte dann weniger ein Problem sein, denn Hypothekendarlehen gibt es weiterhin zu sehr attraktiven Konditionen, und das noch etwas länger, als noch vor einem Jahr zu erwarten war.

Die Niedrigzinspolitik der EZB bestraft zwar die klassischen, altmodischen Sparer, doch sie belohnt die Investoren. Wer sich als Sparer neu definiert und eher als Investor begreift, kann mit etwas Geschick deutlich besser fahren als zu Sparbuch-Zeiten.