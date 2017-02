Börse Frankfurt

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX).

28.02.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Dienstag nur mühsam in der Gewinnzone gehalten. Im frühen Handel schwankte der deutsche Leitindex um seinen Schlusskurs vom Vortag und lag zuletzt 0,03 Prozent im Plus bei 11 825,93 Punkten.

Einerseits stütze die anhaltende Rekordjagd an der Wall Street das Börsenbarometer. Andererseits jedoch warteten die Anleger weiter gespannt auf die Rede des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Dienstagabend vor dem Kongress, so dass sie sich mit Engagements zurückhielten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte um 0,23 Prozent auf 23 415,54 Punkte zu. Für den Technologie-Index TecDax ging es um 0,13 Prozent auf 1899,10 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verzeichnete ebenfalls ein moderates Plus. (dpa)