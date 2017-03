Diskussion um Wettbewerb

Post-Chef Frank Appel sprach am Donnerstag in Berlin.

BERLIN. Kartellwächter diskutierten bei einer Konferenz in Berlin über fairen Wettbewerb in der digitalen Welt. Post-Chef Appel bat die Wettbewerbshüter um Offenheit.

Die EU-Kommissarin für Wettbewerb, Margrethe Verstager, hat vor illegalen Preisabsprachen zum Nachteil von Millionen Verbrauchern durch den Einsatz von Algorithmen in der digitalen Welt gewarnt. Verstager forderte bei der 18. Internationalen Kartellkonferenz am Mittwoch in Berlin: „Preis-Algorithmen müssen so entwickelt werden, dass sie illegale Absprachen unterbinden.“ Dies könne unmittelbar bei der Programmierung der Algorithmen, mit denen Unternehmen Angebot und Nachfrage und somit auch den Preis steuerten, geschehen. Verbraucher wie auch Wettbewerbshüter müssten „auf der Hut sein“, weil „automatisierte Systeme leicht benutzt werden können, um eine Preisfestsetzung effektiver zu machen“, sagte Verstager. Als Beispiel nannte sie unter anderem Algorithmen, die der Internet-Konzern Google einsetze, der dabei bestimmte Produkte besser darstelle als die der jeweiligen Konkurrenz. Verstager warnte vor weitreichenden Folgen von kartellartigen Preisabsprachen durch den Einsatz von Algorithmen in der digitalen Welt: „Dies könnte sogar unsere Demokratie aushöhlen und unterminieren.“

Auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) warnte bei der Konferenz vor Auswüchsen des E-Commerce. Am Beispiel von Airbnb, einem virtuellen Marktplatz für Buchung und Vermietung von Unterkünften, sagte Zypries, die Stadt Berlin habe diese Community-Börse zur Vermietung von Unterkünften mittlerweile untersagt. „Wir zerstören hier unsere Kieze“, wenn beispielsweise im Bezirk Mitte „ganze Häuser nur noch als Ferienwohnung genutzt werden“.

Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, machte deutlich, dass die Digitalisierung auch die Wettbewerbshüter vor ganz neue Aufgaben stelle. Vor allem der Nachweis, dass bestimmte Unternehmen ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchten, sei schwer geworden. Über den Kampf gegen Kartelle sagte Mundt: „Wir kommen heute bei Durchsuchungen in papierlose Büros.“

Der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Post AG, Frank Appel, sagte zum digitalen Wandel: „In Deutschland sind wir noch eine Papiernation.“ Andere Regionen wie das Baltikum seien da weiter. Appell machte deutlich, dass die Post AG „das digitalisierte Logistikunternehmen aus Deutschland in der Welt“ werden wolle. „Dazu müssen wir uns neu erfinden.“ Er bitte die Wettbewerbshüter „nicht um Geschenke“, sondern plädiere im globalen Wettbewerb für Offenheit. Die Welt ändere sich schnell, deswegen müssten sich auch die Kartellbehörden schnell ändern.