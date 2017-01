Landwirtschaft

19.01.2017 BERLIN. Die neue, freiwillige Tierwohl-Kennzeichnung für Fleischwaren soll spätestens 2018 eingeführt werden.

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) rechnet damit, dass die Fleischpreise im Zuge des neuen „Tierwohllabels“ steigen. Er erwarte zwar kein dramatisches Plus. „Allerdings muss sich und wird sich das widerspiegeln“, sagte Schmidt am Donnerstag in Berlin. Die Verbraucherzentralen und der Tierschutzbund sehen in dem geplanten Label einen ersten Schritt für eine bessere Nutztierhaltung.

Schmidt betonte, dass das neue Siegel freiwillig sei. Es soll künftig die Fleischwaren kennzeichnen, bei deren Erzeugung höhere Tierschutzstandards eingehalten wurden, als sie gesetzlich vorgeschrieben sind. Verzichtet also zum Beispiel ein Tierhalter darauf, bei Ferkeln den Schwanz zu kupieren, könnte dies dazu führen, dass seine Produkte das Label erhalten. Allerdings sind die genauen Anforderungen für das Label noch unklar. Bis Ostern, so Schmidt, könne es Klarheit über die Strukturen geben. Offen ist auch, wann das Label eingeführt wird. Es sei sein Ziel, so Schmidt, „dass wir spätestens 2018 mit dem Label an den Start gehen“. Fest steht hingegen, dass das Label mit Schweinefleisch-Waren starten und dann auf Geflügelprodukte ausgeweitet werden soll. Auch wenn vieles noch unklar ist, setzt der Minister darauf, dass das Label überall in den Supermärkten auftaucht: „Das Tierwohllabel wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Hilfe beim Einkauf sein. Wer in Zukunft Fleisch mit dem staatlichen Tierwohllabel kauft, der weiß mit einem Blick, dass das Tier besser aufgewachsen ist und gehalten wurde.“ Der Wissenschaftliche Beirat im Landwirtschaftsministerium rechnet damit, dass etwa jedes fünfte Produkt das Label tragen wird. Schmidt rechnet mit einem größeren Wert: „Ich bin da optimistischer.“

Aus Sicht des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) ist Schmidts Konzept ein wichtiger Schritt für eine bessere Nutztierhaltung. „Hier dürfen wir aber nicht stehenbleiben“, sagte vzbv-Chef Klaus Müller am Donnerstag in Berlin. Es sei nötig, in der EU eine Haltungskennzeichnung für alle Nutztiere und eine Nutztierhaltungsstrategie zu beschließen, die klar angebe, wie sich die Haltungsbedingungen verbessern ließen. Der Deutsche Tierschutzbund betonte, dass das Label nicht ausreiche. „Der Gesetzgeber muss zeitgleich klarstellen, wie die Stallsysteme der Zukunft aussehen, damit die Landwirte Planungssicherheit haben.“ Die heutigen Stallsysteme in der Schweinhaltung tierschutzgerecht umzubauen, sei sehr teuer. Deshalb seien massive Förderungen nötig. Der Präsident des Tierschutzbunds, Thomas Schröder, verlangte auch, „die millionenfachen schmerzhaften Amputationen“ an Tieren zu beenden. Dieser Verzicht dürfe keinesfalls nur in den Ställen erfolgen, die auf freiwilliger Basis beim neuen Label mitmachten: „Hier bedarf es aus Sicht des Tierschutzbunds dringend einer Klärung durch den Gesetzgeber.“

Der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), machte sich dafür stark, dem Beispiel der Eierkennzeichnung zu folgen. Auch in der konventionellen Nutztierhaltung gebe es eine große Bandbreite an unterschiedlich tierfreundlichen Haltungsformen. Darüber wüssten die Kunden zu wenig und könnten sich beim Einkauf nicht danach ausrichten. Zudem bekämen Erzeuger höhere Standards wie bessere Ställe, mehr Platz, Einstreu, Auslauf oder Weidegang nicht bezahlt. Mit einer verpflichtenden Kennzeichnung, die höhere Standards kenntlich mache, würden im Wettbewerb um Kunden die Betriebe gestärkt, die in tierfreundliche Haltung investierten. (Bernhard Walker)