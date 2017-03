Abgas-Skandal

Berlin. Die Bundeskanzlerin sagt vor dem Untersuchungsausschuss aus. Sie habe vom VW-Abgasskandal aus den Medien erfahren.

Von ROLAND PICHLER, 08.03.2017

Die Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Abgasskandals deutlich gemacht, dass sie vor dem Bekanntwerden der Missstände keine Hinweise auf die Manipulationen der Autoindustrie hatte. Als letzte von 57 Zeugen, die der Untersuchungsausschuss des Bundestags vernommen hat, sagte Merkel, sie habe am 19. September 2015 aus dem Radio von den Vorwürfen gegen VW gehört. Da es sich um einen Tag am Wochenende handelte, sei sie spätestens am Montag von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) telefonisch informiert worden. Der Verkehrsminister habe ihr gesagt, er werde eine Untersuchungskommission einrichten. „Ich habe ihn ermutigt, die Dinge in voller Transparenz ans Tageslicht zu bringen“, so Merkel. Während die Grünen und die Linkspartei der Regierung ein Staatsversagen bei der Kontrolle der Abgaswerte vorwerfen, wies Merkel die Vorwürfe zurück. Obwohl sie als frühere Bundesumweltministerin mit Klima- und Umweltschutzmaßnahmen gut vertraut sei, habe sie sich als Kanzlerin nicht mit Testergebnissen befasst. „Ich habe keine detaillierte Kenntnis“, sagte Merkel. Dass es in Dieselfahrzeugen Abschaltvorrichtungen gab, die bei Tests aktiviert wurden, habe sie den Medien entnommen. Merkel sieht keinen Grund, die Arbeit der Behörden zu verändern.

Allerdings machte Merkel klar, dass die Politik von Ausnahmebestimmung bei den Abgasuntersuchungen wusste. Diese Ausnahmen waren nach den EU-Regeln zum Schutz der Motoren zulässig. Nicht bekannt war, dass die Ausnahmen von den Autoherstellern zu extensiv genutzt worden sind. So lautet das Erklärungsmuster der Kanzlerin. Inzwischen habe die Politik darauf reagiert. Damit seien aus ihrer Sicht die Fehler behoben. Ein Versagen der Behörden sieht die Kanzlerin nicht. Ausdrücklich bezog sie sich dabei um die Tätigkeit des Kraftfahrtbundesamtes. „Ich sehe keine strukturellen Veränderungsnotwendigkeiten.“ Während der zweistündigen Befragung kehrte Merkel immer wieder zu denselben Aussagen zurück. Während die Opposition einen Skandal sieht, sprach Merkel von „Vorkommnissen“.

Kein Zweifel besteht für sie darin, dass die Abgasmanipulationen „für das Bild der deutschen Automobilindustrie ein sehr bedauerlicher Vorgang sind“. Dies habe sie den Automanagern nach Bekanntwerden der Vorwürfe auch gesagt. Sie habe den Eindruck gehabt, dass die Verantwortlichen in der Industrie ihr Urteil teilten.

Nach Merkels Auftritt ziehen die Fraktionen im Bundestag eine unterschiedliche Bilanz. Der Ausschussvorsitzende Herbert Behrens (Linke) bedauerte, dass die Regierung den Abgasskandal als alleinigen Fehler von Volkswagen darstelle. Die Grünen warfen Merkel vor, den Skandal in unverantwortlicher Weise zu bagatellisieren. Die große Koalition sieht kein Versagen von Politik und Behörden.