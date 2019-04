01.04.2019 Düsseldorf/Berlin. Viele würden beim Schnitzel in der Kühltheke gern wissen, wie die Tiere gelebt haben. Nur woran sieht man das? Jetzt startet der Handel ein neues Logo - es gibt aber Unterschiede zu Plänen der Politik.

Beim Fleisch-Einkauf soll es ab diesem Montag einfacher werden, die Haltungsbedingungen der Tiere zu erkennen. Die großen Supermarktketten wie Edeka, Rewe, Aldi und Lidl führen eine einheitliche Kennzeichnung auf Verpackungen für Rind- und Schweinefleisch sowie Geflügel ein. Das neue Logo mit der Aufschrift „Haltungsform“ soll Kunden auf einen Blick informieren, wie die Schlachttiere gelebt haben - mit vier Stufen, die mit dem gesetzlichen Mindeststandard beginnen. Damit kommt der Handel dem von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) geplanten staatlichen Tierwohl-Label zuvor, das ab 2020 bessere Bedingungen für Tiere anzeigen soll.

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka teilte unmittelbar vor dem Start mit, er stelle seit Mitte März seine Eigenmarkenartikel für Fleisch und Wurst schrittweise auf die neue Haltungskennzeichnung um. Von Montag an werde ein Großteil aller Selbstbedienungsartikel damit erhältlich sein. Auch Rewe, Aldi und Lidl teilten mit, die Umstellung auf das neue einheitliche Layout laufe bereits und werde schrittweise verwirklicht. Eine Reihe von Handelsketten wie Lidl, Aldi oder Rewe hatte schon in den vergangenen Monaten eigene Kennzeichnungssysteme in Sachen Tierhaltung eingeführt. Doch war dies für Verbraucher wegen der Uneinheitlichkeit der Kennzeichnung teilweise verwirrend.

Das neue Tierwohl-Label - so funktioniert es

Das einheitliche System sieht nun vier Stufen vor: Die erste Stufe „Stallhaltung“ entspricht lediglich den gesetzlichen Anforderungen. Fleisch, das mit der Stufe 2 - „Stallhaltung plus“ - gekennzeichnet ist, sichert Tieren unter anderem mindestens zehn Prozent mehr Platz und zusätzliches Beschäftigungsmaterial. Stufe 3 namens „Außenklima“ garantiert Tieren noch mehr Platz und Frischluft-Kontakt. Bei Stufe 4 („Premium“) haben sie außerdem Auslaufmöglichkeiten im Freien. Auch Biofleisch soll in diese Stufe eingeordnet werden.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisierte die Kennzeichnung als „Mogelpackung“. Sie gaukele Verbrauchern vor, sie könnten mit ihrem Einkauf die Zustände in den Ställen maßgeblich verbessern, sagte Foodwatch-Experte Matthias Wolfschmidt der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe aber nur um formale Haltungsbedingungen. „Das garantiert nicht, dass es den Tieren gut geht.“

Diese zehn Nahrungsmittel sind gar nicht vegetarisch Foto: dpa Vegetarier und Veganer verzichten aus bestimmten Gründen bewusst auf den Konsum von Fleisch und Fisch bzw. tierischer Produkte. Um nicht unwissend und unabsichtlich doch Tiere oder tierische Bestandteile zu sich zu nehmen, haben wir zehn Lebensmittel zusammengestellt, von denen Sie gedacht hätten, dass diese absolut vegetarisch oder vegan seinen, es aber doch nicht sind. Manche Lebensmittel beinhalten tierische Inhaltsstoffe, obwohl diese auf der Produktbeschreibung nicht aufgelistet sind. Wenn tierische Bestandteile ausschließlich als Trägerstoffe von Aromen und Vitaminen in Nahrungsmitteln vorkommen oder nur der Produktion der Lebensmittel dienen, müssen diese nach geltendem Recht nicht auf der Verpackung kenntlich gemacht werden - solange diese technischen Hilfsmittel nach dem Herstellungsprozess wieder entfernt werden.

Foto: Carsten Rehder Dass Käse für Veganer nicht geeignet ist, ist klar. Aber auch Vegetarier sollten bei Ihrer Käsewahl aufpassen: Denn viele Käsesorten sind nicht vegetarisch. Sie beinhalten Lab aus Kälbermägen. Um die Gerinnung der Milch für die Käseproduktion zu ermöglichen, wird ein bestimmtes Gemisch an Enzymen benötigt, das Lab. Dieses wird aus den Mägen von Kälbern gewonnen. Um die Enzyme zu erhalten, wird die Magenschleimhaut dafür gehäckselt . Insbesondere Käsesorten wie Pecorino, Parmesan, Grana Padano oder Gorgonzola werden auf Basis von tierischem Lab erzeugt. Somit sind auch diverse Pestovarianten von der vegetarischen/veganen Einkaufsliste zu streichen. Jedoch werden laut Vegetarierbund weltweit nur noch 35 Prozent des Käses mit natürlichem Lab erzeugt. Alternativ bieten Schimmelpilze ähnliche Enzyme.

Foto: DPA Frühstücksflocken sind die ideale Alternative zum Wurstbrötchen für Vegetarier und Veganer zum am Morgen. Doch Vorsicht ist angesagt: Zuckerüberzogene Frühstücksflocken enthalten häufig tierische Gelatine, damit der Zucker besser an den Flocken haften bleibt.

Foto: dpa Insbesondere nicht organische Bananen werden manchmal mit dem Pestizid Chitosan besprüht, damit das Obst nicht überreif wird. Chitosan wird aus Chitin hergestellt, was sich in den Schalen von Schalentieren befindet. Hauptsächlich wird Chitin aus den Schalen von Garnelen für dieses Pestizig verwendet, welches an den Bananen haften bleibt.

Foto: Britta Pedersen Das für Brot und andere Backwaren verwendete Mehl beinhaltet häufig die Aminosäure L-Cystein, um den Teig elastischer und knetbarer zu machen. Diese Aminosäure wird aus Schweineborsten oder Vogelfedern gewonnen.

Foto: dpa Auch Gummibärchen auf der Basis von nicht-tierischer Gelatine können durchaus tierische Bestandteile beinhalten. Der Farbstoff Karmin, gekennzeichnet durch E120, wird aus weiblichen Schildläusen gewonnen. Indem diese ausgekocht oder ausgequetscht werden, wird die rote Farbe erlangt. Auch in Joghurts, Marmeladen, Konfitüren und verschiedene Getränke kann Karmin gefunden werden.

Foto: Ole Spata Auch die Herstellung von Bier verläuft nicht komplett vegetarisch. Sogenannte Klärungsmittel werden verwendet, um die Hefe aus dem Bier heraus zu filtern. Dazu wird eine Fischblase benutzt.

Foto: Peter Kneffel Um Wein zu filtern, werden auch bei dessen Herstellung sogenannte Klärungsmittel verwendet. Dazu wird häufig tierische Gelatine benutzt. Vegetarische bzw. vegane Alternativen bietet der Markt jedoch bereits reichlich. Solche Weine sind mit dem Siegel "Vegane-Blume" deklariert. Diese werden mit Kiesel- oder Mineralerde gefiltert, anstatt tierische Gelatine zu verwenden.

Foto: DPA Der Banane folgt ein weiteres Obst, dass nicht hundertprozentig vegetarisch ist: Protein-Rückstände toter Wespen können unbemerkbar an der Frucht haften. Bei der Bestäubung ist es möglich, dass eine Wespe mit ihrem Stachel in der Feige stecken bleibt und stirbt. Die toten Rückstände verwachsen dann nach mit der Frucht verwächst. Diese werden von einem Enzym der Pflanze zu Proteinen zersetzt, so dass die Konsumenten dies nicht bemerken.

Foto: Andrea Warnecke Vegetarische und Vegane Chips-Liebhaber aufgepasst: Viele Kartoffelchips beinhalten neben Milchzucker, welcher die Chips für Veganer bereits vom Speiseplan streicht, auch weitere tierische Produkte, die es den Vegetariern nun auch erschweren, Chips auszuwählen: Je nach Sorte beinhalten viele Chipssorten Bestandteile von Wild, Fisch, Geflügel, Rind oder Schwein. Diese müssen jedoch auf der Zutatenliste für den Verbraucher nicht kenntlich gemacht werden, da diese tierischen Bestandteile lediglich als Trägerstoffe von Aromen und Vitaminen genutzt werden und somit nicht deklariert werden müssen.

Grünen-Ernährungsexpertin Renate Künast sagte: „Die Kunden haben bei jedem Stück Fleisch das Recht zu wissen, wie die Tiere gehalten wurden.“ Das Bundesministerium arbeite aber schon seit vier Jahren an einer freiwilligen Kennzeichnung. „Warten auf Godot, das macht der Handel nun nicht länger mit.“ Es sei gut, dass die Branche jetzt vorangehe und selbst eine Haltungskennzeichnung einführe. „Das Klöckner-Label ist damit gescheitert, bevor es starten konnte.“ Die CDU-Politikerin müsse die gesetzlichen Mindeststandards anheben.

Staatliches Tierwohl-Label - was ist der Unterschied?

Das Ministerium betont indes Unterschiede zum System des Handels. Das staatliche Kennzeichen lobe nicht schon den selbstverständlichen gesetzlichen Mindeststandard aus, sondern ein Mehr an Tierwohl. Es setze deutlich umfangreichere Kriterien an, die nicht nur die Haltung im Stall im Blick haben, sondern etwa auch die Aufzucht von Ferkeln, Transport und Schlachtung. Das Logo soll mit Schweinefleisch starten und in drei Stufen mit jeweils steigenden Anforderungen höhere Standards garantieren. In der ersten Stufe sollen Schweine zum Beispiel 20 Prozent mehr Platz im Stall haben als vorgeschrieben.

Kritik gibt es aber unter anderem daran, dass Bauern nur freiwillig teilnehmen sollen. Foodwatch-Experte Wolfschmidt warnte: „Mitmachen werden nur die Betriebe, die ohnehin schon gute Arbeit leisten.“ Statt eines weiteren freiwilligen Siegels brauche es gesetzliche Vorgaben für bessere Tiergesundheit in allen Ställen.

Die Umweltorganisation Greenpeace forderte alle Anbieter auf, Fleisch freiwillig zu kennzeichnen, solange es keine Verpflichtung gebe. Eine eigene Abfrage bei Wurstherstellern habe aber keine Bereitschaft dazu erkennen lassen. Dies zeige, wie wichtig eine Kennzeichnungspflicht sei. Ein weiteres freiwilliges Label, wie von Klöckner geplant, stifte nur Verwirrung, löse aber die Probleme nicht. Damit in artgerechtere Haltung investiert werden könne, müsse mehr Geld bei den Tierhaltern ankommen. „Preisdumping bei Fleisch und Wurst muss ein Ende haben.“ (dpa)