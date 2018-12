Dubiose Hintermänner

Berlin. Transparency International hat den Immobilienmarkt unter die Lupe genommen. Die Nichtregierungsorganisation schätzt, dass Geldwäsche in Höhe von 30 Milliarden Euro jährlich betrieben wird.

Von Wolfgang Mulke, 08.12.2018

Der Checkpoint Charlie in Berlin ist durch seine Historie im kalten Krieg weltbekannt geworden. Auf dem begehrten Areal würde der Finanzinvestor Trockland gerne bauen. Doch die Firma ist wegen ihrer anscheinend dubiosen Hintermänner ins Gerede gekommen. Spuren zu Eigentümern finden sich in Luxemburg und Liechtenstein, aber auch bei den Angehörigen des verstorbenen turkmenischen Präsidenten Saparmurat Niyazov, der eine halbe Milliarde US-Dollar veruntreut haben soll. Sollen hier womöglich kriminelle Gewinne reingewaschen werden? Diese Frage stellt sich der Senat, der keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit sieht.

Geldwäsche in dieser Größenordnung wäre kein Einzelfall in Deutschland. Das geht aus einer Studie von Transparency International (TI) hervor, die den Immobilienmarkt unter die Lupe genommen hat. Fündig wurde der Autor der Studie, Markus Henn, nicht nur in der Hauptstadt. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sei eher die Mafia aktiv, in Ostdeutschland eurasische Täter. Laut der Studie schätzen Experten den jährlichen Umsatz der Branche mit illegal erwirtschafteten Vermögen auf rund 30 Milliarden Euro. Das wären dann mehr als zehn Prozent des gesamten Immobilienumsatzes. „Wir haben ein massives Problem mit Geldwäsche im Immobiliensektor“, sagt TI-Chefin Edda Müller.

Manchmal werden Fälle bekannt, die das Ausmaß verdeutlichen. So legte ein japanischer Investor in den 90er Jahren Golfplätze an. Als die Baukosten ohne erkenntliche Reaktion des Eigentümers in die Höhe schossen, recherchierte eine Anwälte die Besitzverhältnisse. Heraus kam, dass die japanischen Yakuza dahinter standen, also die organisierte Kriminalität. Bisherige Untersuchungen weisen laut Henn allein der Mafia 300 Restaurants zu. Oft verbergen sich die wahren Eigentümer hinter Fonds in Steueroasen oder weit verzweigten Firmenkonglomeraten.

Eigentlich sollte in Deutschland der Kampf gegen die Kriminellen mit dem Geldwäschegesetz erfolgreicher werden. Doch es hapert Müller zufolge an allen Ecken und Enden. „Das Gesetz enthält zu viele Schlupflöcher“, kritisiert sie. Zum Beispiel muss der tatsächliche Eigentümer seine Identität beim Kauf in Deutschland nicht preisgeben. Im Grundbuch finden sich dann nur Fondsgesellschaften oder die Geschäftsführer nicht näher bezeichneter Kapitalsammelfirmen.

Dieser Schwachpunkt kann auch Mietern in den von ausländischen Gesellschaften erworbenen Häusern zu schaffen machen. Wenn sie den rechtlichen Eigentümer nicht ausfindig machen können, ist dieser auch nicht gerichtlich angreifbar. „Das bedeutet, dass Mieter sich gegen Gesetzesverstöße des Vermieters nicht wehren können“, sagt Müller. Allerdings hat ein krimineller Hintergrund mitunter auch etwas Gutes für die Mieter. Den Geldwäschern geht es mehr um die Legalisierung ihres unrechtmäßig erworbenen Vermögens als um die Rendite daraus. Mit einer neuen Geldwäscherichtlinie, mittlerweile der fünften, will die EU dieses Schlupfloch schließen. Deutschland hat bis Januar 2020 Zeit für die Umsetzung. Spätestens danach muss der wahre Eigentümer bei einem Immobilienerwerb offengelegt werden. TI sieht noch weiteren Regelungsbedarf für einen erfolgreichen Kampf gegen Geldwäscher.

Vor allem hapert es an Hinweisen von Notaren, Maklern oder Anwälten beim Verdacht auf Geldwäsche. „Die entscheidenden Akteure melden praktisch keine Fälle“, kritisiert Müller. Für Notare müsse die Schweigepflicht daher aufgehoben werden. Außerdem müssten die Notarkammern ihren Mitgliedern Datenbanken mit zweifelhaften potenziellen Kunden zur Verfügung stellen. Denn in der Praxis kennen die Notare die Namen nicht, bei denen sie stutzig werden müssten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um so genannte politisch exponierte Personen, etwa Diktatoren oder Clanchefs. Transparency fordert auch ein zentrales Grundbuch, das jeder einsehen darf. Schließlich mangelt es den Geldwäschefahndern noch an Personal und Ausstattung.