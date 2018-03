Fluggesellschaft will weiter wachsen

Frankfurt. Die Fluggesellschaft Lufthansa verbuchte 2017 einen Rekordgewinn und ist mit 728 Flugzeugen so groß wie nie. Und das Unternehmen kann sich nach eigener Angabe gut vorstellen, durch Käufe noch weiter zu wachsen.

Von Reinhard Kowalewsky, 16.03.2018

Der Kranich ist im Steilflug. Dies bestätigte sich am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz von Lufthansa. Die Flotte ist mit 728 Flugzeugen so groß wie nie – alleine 77 Maschinen kamen aus dem Bestand der untergegangenen Air Berlin dazu. Lufthansa sieht sich bei der Fracht wieder als weltweiter Marktführer (nach Umsatz). Der Umsatz lag mit 35,6 Milliarden Euro so hoch wie seit mindestens zehn Jahren nicht – alleine vergangenes Jahr kam ein Plus von 12,4 Prozent rein. Das operative Ergebnis sprang um 70 Prozent auf fast drei Milliarden Euro empor – ebenfalls ein Rekord. Die Dividende soll um 60 Prozent auf 80 Cent je Aktie steigen. Alleine in 2017 wurden rund 3000 neue Mitarbeiter eingestellt.

Und die Aktie hat sich vergangenes Jahr im Wert mehr als verdoppelt – da stört es nur wenig, dass der Kurs seit Anfang des Jahres wieder etwas abgerutscht ist. „2017 war ein gutes Jahr für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre“, sagte Vorstandschef Carsten Spohr. Doch angesichts dessen, dass er soeben seinen Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert bekam, gab er sich auch betont bescheiden: Neue Herausforderungen würden auf den Konzern warten. Verantwortungsvolles Management bedeute, sich „auf zukünftige Krisen“ in der volatilen Branche gut vorzubereiten.

Düsseldorf und der hier künftig mit rund 40 Jets vertretene Billigableger Eurowings spielen bei der Strategie des 51-Jährigen eine große Rolle. So sagte Spohr, er könne sich gut vorstellen, dass Eurowings von der NRW-Hauptstadt aus ab Sommer 2019 „ein oder zwei“ weitere Ziele in den USA anfliegen werde. Bisher stehen in den USA nur New York, Miami und Fort Myers auf dem Flugplan – denkbare weitere Ziele wären laut Lufthansa-Insidern Las Vegas oder San Francisco.

900 Millionen für frühere Air-Berlin-Jets

Mit drei Milliarden Euro investierte Lufthansa 2017 rund ein Drittel mehr als noch in 2016, 900 Millionen flossen in den Kauf früherer Air-Berlin-Jets. Dabei bedauerte Spohr, dass es wegen Widerstandes der EU-Kommission nicht gelungen war, auch den Ferienflugableger von Air Berlin, Niki, zu erwerben. Nun sei man aber in Gesprächen mit dem neuen Eigentümer Niki Lauda, damit ein Teil der Flotte samt Crew künftig für Eurowings fliegen kann. Details will Lauda am Freitag in Wien berichten.

Nach der sehr schnellen Expansion in 2017 rechnet der Lufthansa-Vorstand in 2018 mit etwas langsamerem Wachstum. Das Flugangebot soll jetzt nur noch um 9,5 Prozent statt wie bislang geplant um zwölf Prozent steigen. Spohr räumte ein, dass auch wegen der Kapazitätssteigerungen anderer Anbieter stellenweise ein Überangebot drohe. Darum hält er es für wahrscheinlich, dass Mallorca-Flüge diesen Sommer sehr günstig sein könnten.

Insgesamt rechnet Lufthansa dieses Jahr mindestens mit stabilen Einnahmen für die Tickets im Durchschnitt. Höhere Gewinne erwarten Spohr und Finanzvorstand Ulrik Svensson aber trotz allgemein um rund zwei Prozent sinkender Kosten erst einmal nicht, weil sie als Sonderposten mit höheren Kerosinkosten von 700 Millionen Euro rechnen. Spohr räumte aber auch ein, dass in Wahrheit doch höhere Profite in 2018 möglich seien: „Unsere Prognosen sind traditionell konservativ.“

In Europa rechnet Spohr mit dem Untergang weiterer Wettbewerber. Eurowings würde bereitstehen, diese Unternehmen aufzunehmen. Auch an Alitalia aus Italien sei der Konzern weiter interessiert, aber erst nach einer Sanierung. Eurowings würde bewusst hinnehmen, dass viele Flüge nur zu rund 80 Prozent ausgelastet seien. Denn es gehe nicht darum, möglichst viele Tickets zu verkaufen, sondern den Ertrag zu optimieren. Spohr: „Wir müssen nicht mit Gewalt jeden Flug vollmachen.“