Kommentar zu Firmenübernahmen ausländischer Investoren

Die Entscheidung der Bundesregierung, Übernahmen strategisch wichtiger Unternehmen durch Investoren aus Nicht-EU-Staaten künftig strenger zu prüfen und gegebenenfalls zu verbieten, ist richtig, kommt aber mit Verspätung.

Von Frank Rintelmann, 12.07.2017

Endlich reagiert das politische Berlin. Die Entscheidung der Bundesregierung, Übernahmen strategisch wichtiger Unternehmen durch Investoren aus Nicht-EU-Staaten künftig strenger zu prüfen und gegebenenfalls zu verbieten, ist richtig und längst überfällig. Es darf nicht sein, dass wirtschaftlich bedeutende und strategisch wichtige Technologie ins ferne Ausland verscherbelt wird. Spätestens seit der mehrheitlichen Übernahme des Augsburger Roboterherstellers Kuka im vergangenen Jahr durch die chinesische Midea hätte jedem die Brisanz solcher Unternehmensverkäufe klar sein müssen.

Wer Zukunftstechnologien aus der Hand gibt, kann seine eigene Entwicklung nicht mehr selbst bestimmen und bleibt im internationalen Wettbewerb nur Zuschauer. Im schlimmsten Fall kann ein Staat nicht einmal mehr den Schutz und die Grundversorgung seiner Bürger sicherstellen.

Warum also hat die Bundesregierung so lange gezögert, eine Vetoregel einzuführen? Obwohl andere Länder, wie etwa die USA, von einer Einspruchregelung längst Gebrauch machen – wie das Beispiel des Maschinenbauers Aixtron zeigt. Hier hatte Washington den Verkauf einer Aixtron-Tochter in den USA untersagt und mit „Risiken für die nationale Sicherheit“ begründet.

Die Entscheidung in Berlin sollte nun auch Brüssel wachrütteln, denn eine einheitliche Regelung in der EU fehlt bislang noch.