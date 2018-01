Heftige Empörung

Frankfurt. Die US-Steuerreform verhagelt dem Kreditinstitut das Ergebnis. Mitarbeiter sollten nicht „bestraft“ werden, so der Konzern.

Von Brigitte Scholtes, 29.01.2018

Die Deutsche Bank steht mit ihrem Beschluss, für das vergangene Geschäftsjahr wieder Boni an ihre Mitarbeiter auszuschütten, heftig in der Kritik. Das vor allem, weil das Geldhaus wegen der Steuerreform in den USA statt des erwarteten Gewinns nun doch wieder unter dem Strich einen Verlust schreiben wird. Selbst die Bundesregierung äußerte durch ihren Sprecher Steffen Seibert Kritik: Die Bank sei zwar ein Privatunternehmen, aber die Unternehmensleitung müsse sich fragen, welchen Eindruck sie in der Öffentlichkeit erzeuge.

Die Antwort der Bank darauf: Man habe im vergangenen Jahr den meisten Führungskräften keine variable erfolgsabhängige Vergütung gezahlt: „Wir haben immer gesagt, dass wir in diesem Jahr dahin zurückkehren“, sagte Konzernsprecher Jörg Eigendorf dem Deutschlandfunk. Das habe auch das ganze Jahr lang gut ausgesehen, bis die Steuerreform in den USA gekommen sei. Diese Steuerreform sei zunächst eine Abschreibung, aber wenn Gewinne in den Vereinigten Staaten erzielt werden, werde die Steuerlast der Bank dann auch niedriger ausfallen. „Dafür unsere Kolleginnen und Kollegen weltweit zu bestrafen, kann nicht Sinn der Sache sein“, sagte Eigendorf. Das würden auch die großen Eigentümer wahrscheinlich nicht verstehen.

Angeblich Ausschüttungen von einer Milliarde Euro

Die Bank will zwar offiziell nicht die Höhe der Boni bestätigen, die sie für das vergangene Geschäftsjahr wieder ihren Mitarbeitern zahlen will. Die „variable Vergütung“ solle an Beschäftigte weltweit ausgezahlt werden und in allen Geschäftssparten, auch den Infrastrukturbereichen. Angeblich will sie eine Milliarde Euro insgesamt ausschütten. Die Beschäftigten hatten für das Geschäftsjahr 2016 weitgehend darauf verzichten müssen. Offenbar ist deren Geduld nun zu Ende. Denn es ist zu hören, dass man auch im Vorstand uneins gewesen sei, ob man die Bonuszahlungen trotz des Nettoverlusts wieder aufnehmen solle. Der dürfte bei 100 Millionen Euro liegen, vermutet Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research.

Das Argument der Bank kann Klaus Nieding, Vizechef der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, zwar nachvollziehen. Doch sie müsse auch an ihren Eindruck in der Öffentlichkeit denken. Deshalb solle sie solche Probleme künftig geschickter und mit Augenmaß lösen, meint er und schlägt vor, Vergütungssysteme so zu implementieren, dass man in schwierigen Phasen des Geschäfts die Bonizahlung aufschieben könne bis zu besseren Zeiten. In denen könne es dann vielleicht auch außerordentliche Zahlungen geben.

Transparenz gegenüber Aktionären

Ingo Speich, Fondsmanager von Union Investment, hält die Entscheidung, Boni zu zahlen, grundsätzlich für richtig: „Dabei muss sichergestellt sein, dass Boni nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, sondern nur echte Leistungsträger belohnt werden.“ Das müsse auch gegenüber den Aktionären transparent gemacht werden.

Der Fondsmanager hatte sich jedoch zuvor besorgt gezeigt, ob die Deutsche Bank in ihrer jetzigen Form überleben könne. Sollten die Erträge in ein paar Jahren immer noch nicht sprudeln, könne die Bank womöglich zerschlagen und mit anderen europäischen Großbanken verschmolzen werden, sagte er der „Welt am Sonntag“.

Das sei wohl etwas zu dramatisch, glaubt hingegen Anlegerschützer Nieding. Es wäre zudem ein großer Fehler. Denn aus der Summe der Komponenten würden die Risiken der einzelnen Bereiche diversifiziert und dadurch auch minimiert.

Diskussion über Fusionen

Nieding verwies etwa auf das Einlagengeschäft der Postbank. Vor allem deutsche Investoren sollten vielmehr ein Interesse daran haben, dass die Deutsche Bank zu alter Stärke und alter Größe zurückfinde. Ob sie diese Größe nur zusammen mit der Commerzbank finden kann, wenn dies auch wegen der Restrukturierung in beiden Häusern erst in einigen Jahren theoretisch möglich wäre, darüber gehen die Meinungen der Beobachter auseinander. Auch eine grenzüberschreitende Fusion wird schon diskutiert – allerdings in fernerer Zukunft.